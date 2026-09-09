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ClockThứ Tư, 09/09/2026 16:39

Thúc đẩy hợp tác trong giảm phát thải, trung hòa carbon

HNN.VN - Chiều 9/9, tại TP. Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Môi trường TP. Shizuoka (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo kỹ thuật nhằm thúc đẩy trung hòa carbon tại TP. Huế năm 2026.

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Hội thảo nhằm thúc đẩy kinh tế xanh và thực hiện mục tiêu trung hòa carbon, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của TP. Huế. 

Hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hai địa phương trao đổi, chia sẻ thông tin về các giải pháp, công nghệ của doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển xanh, bền vững. Đồng thời, góp phần cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa Huế và các địa phương, đối tác Nhật Bản, hướng đến xây dựng các mô hình hợp tác thiết thực, hiệu quả trong giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế xanh và thực hiện mục tiêu trung hòa carbon, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của TP. Huế.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về những công nghệ, giải pháp phù hợp trong giảm phát thải carbon; chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp TP. Huế tiếp cận các công nghệ, giải pháp tiên tiến của Nhật Bản, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án trong thời gian tới.

Thông qua hội thảo, TP. Huế và TP. Shizuoka tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh; đồng thời hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp địa phương với doanh nghiệp Nhật Bản.

Tin, ảnh: Khánh Tứ
 Từ khóa:
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