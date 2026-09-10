  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 10/09/2026 18:17

Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất 360% mỗi năm

HNN.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hồng Loan (sinh năm 1974, trú tại phường Hương Trà) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khởi tố lái xe có nồng độ cồn, dương tính ma túy gây tai nạn chết ngườiTriển khai Đề án 06 phải đồng bộ, thực chất, gắn với trách nhiệm cụ thểBồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ cho cảnh sát giao thôngHoàn trả hơn 620 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho người dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Hồng Loan về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Trước đó, ngày 16/1/2026, Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.H. (trú xã Quảng Điền) về việc Ngô Thị Hồng Loan cho vay với lãi suất cao.

Qua điều tra, Công an phường Hương Trà xác định, từ ngày 26/7/2023 đến 17/1/2026, Loan đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 10 - 20%/tháng hoặc tính lãi theo ngày.

Đối với các khoản vay theo tháng, lãi suất được quy đổi tương đương 120 - 240%/năm; các khoản vay tính lãi theo ngày có mức lãi suất lên đến 360%/năm.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền Loan thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn 90 triệu đồng. Công an phường Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông ankhởi tốđối tượngcho vay nặng lãi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi tố lái xe có nồng độ cồn, dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Vĩnh Hoàng (sinh năm 1998, trú tại phường Phong Phú) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khởi tố lái xe có nồng độ cồn, dương tính ma túy gây tai nạn chết người
Cơ hội để Huế đón dòng vốn mới

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, quỹ đất còn nhiều dư địa và định hướng thu hút dòng vốn chất lượng cao đang mở thêm cơ hội để TP. Huế đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cơ hội để Huế đón dòng vốn mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top