Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất 360% mỗi năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Hồng Loan về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, ngày 16/1/2026, Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.H. (trú xã Quảng Điền) về việc Ngô Thị Hồng Loan cho vay với lãi suất cao.

Qua điều tra, Công an phường Hương Trà xác định, từ ngày 26/7/2023 đến 17/1/2026, Loan đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 10 - 20%/tháng hoặc tính lãi theo ngày.

Đối với các khoản vay theo tháng, lãi suất được quy đổi tương đương 120 - 240%/năm; các khoản vay tính lãi theo ngày có mức lãi suất lên đến 360%/năm.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền Loan thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn 90 triệu đồng. Công an phường Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.