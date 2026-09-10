Khởi tố lái xe có nồng độ cồn, dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Vĩnh Hoàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 9/7/2026, Hoàng điều khiển xe mô tô Honda SH 125i màu trắng lưu thông trên đường Thế Chí Tây, thuộc phường Phong Phú, theo hướng từ phường Phong Quảng đến phường Phong Dinh. Khi đến đoạn đường trên, xe do Hoàng điều khiển va chạm với xe đạp do em N.T.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em P. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Kết quả kiểm tra xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong máu của Hoàng là 254,82 mg/100 ml; xét nghiệm nước tiểu cũng cho kết quả dương tính với Methamphetamine.

Ngoài ra, Hoàng điều khiển xe về phía bên trái đường, không đúng phần đường theo chiều di chuyển. Cơ quan điều tra xác định hành vi này vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, dẫn đến hậu quả làm chết người.