Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác

Đoàn KEAA do Giáo sư Danh dự Tatsuro NIIKAWA, Chủ tịch Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto làm trưởng đoàn tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Bùi Quang Vũ, Phó Hiệu trưởng HUSC nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa HUSC và KEAA trong thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án về môi trường, đồng thời tăng cường kết nối học thuật và phát triển cộng đồng. HUSC tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên sẽ góp phần giải quyết những thách thức về môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam cũng như khu vực ASEAN.

Đại diện KEAA, Giáo sư Danh dự Tatsuro NIIKAWA đã giới thiệu tổng quan về Dự án Hỗ trợ xây dựng cơ chế giảm thiểu và phân loại rác thải dựa vào cộng đồng, thuộc Chương trình Hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA. Dự án hướng đến xây dựng mô hình quản lý chất thải dựa vào cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Giáo sư bày tỏ mong muốn HUSC sẽ đồng hành cùng KEAA trong quá trình triển khai dự án tại thành phố Huế.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác. HUSC giao Khoa Môi trường làm đầu mối phối hợp với KEAA trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động chuyên môn trong thời gian tới.

Buổi làm việc là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa HUSC và KEAA, đồng thời mở ra nhiều cơ hội triển khai các dự án thiết thực về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, cũng như nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo trong thời gian tới.