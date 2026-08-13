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Thế giới

Việt Nam - Nhật Bản: Từ kết nối nguồn lực đến tạo giá trị thực chất trong đổi mới sáng tạo

ClockThứ Sáu, 14/08/2026 08:51
Trong đổi mới sáng tạo, kết nối thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được sản phẩm, công nghệ, nhân lực và thị trường. Từ thực tiễn đó, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang được đặt vào một cách tiếp cận mới: không dừng ở kết nối nguồn lực, mà hình thành không gian để thử nghiệm, kiểm chứng và mở rộng những sáng kiến có khả năng tạo giá trị.

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Đây cũng là vấn đề xuyên suốt tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản diễn ra chiều ngày 13/8 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc, với chủ đề "Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương: Từ nền tảng công nghệ chiến lược đến hợp tác thực chất doanh nghiệp, viện trường".

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chia sẻ, với sứ mệnh được giao, NIC cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản, từ cơ quan Chính phủ, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học đến cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, để kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và tạo ra những giá trị mới.

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Trần Long 

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ishikawa Isamu nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác cụ thể nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển đổi mới sáng tạo, trong đó có dự án Nâng cao năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Một trong những điểm nhấn hợp tác tại Diễn đàn là công bố thành lập Nhóm công tác phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản.

Nhóm công tác có sự tham gia của các thành viên đến từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cùng các doanh nghiệp bán dẫn Nhật Bản và 4 trường đại học kỹ thuật trọng điểm của Việt Nam, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. 

Cũng tại Diễn đàn, Mạng lưới Công nghệ Chiến lược của NIC đã kỷ niệm 1 năm hình thành.Mạng lưới đã triển khai các chương trình đào tạo an ninh mạng, phát triển đội ngũ kỹ sư an ninh mạng, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao; tổ chức thành công Hackathon Quốc tế về Tính toán lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội 2026 (QC4SG 2026).

Đồng thời, mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái cũng đang mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học và các đối tác công nghệ.

Theo nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, cần chuyển các kết nối thành hành động, các ý tưởng thành dự án và các dự án có tiềm năng thành những kết quả cụ thể về công nghệ, đầu tư, nhân lực và thị trường. Sự tham gia đồng thời của Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế được xem là yếu tố then chốt để hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng phát triển dài hạn.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Việt NamNhật Bảnkết nối
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