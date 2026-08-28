  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 03/09/2026 20:06

Chuẩn bị triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2

HNN.VN - Chiều 3/9, UBND thành phố phối hợp với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế – giai đoạn 2 (Khu vực ưu tiên).

Mong muốn JICA hỗ trợ Việt Nam góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triểnJICA tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Huế trên nhiều lĩnh vực Thành phố Huế luôn tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Mitani Sangyo mở rộng đầu tưViệt Nam - Nhật Bản: Từ kết nối nguồn lực đến tạo giá trị thực chất trong đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh trao đổi tại buổi làm việc  

Cuộc họp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh và Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam Kobayashi Kenichi đồng chủ trì.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 27.255,14 triệu JPY (tương đương khoảng 4.279 tỷ đồng); trong đó vốn vay ODA Nhật Bản chiếm 22.437,11 triệu JPY (khoảng 3.522,6 tỷ đồng), còn lại là vốn đối ứng trong nước khoảng 756,4 tỷ đồng. Công trình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027-2032 do UBND thành phố Huế làm cơ quan chủ quản đầu tư.

Phạm vi triển khai dự án rộng khoảng 934 ha, trải dài trên địa bàn các phường Phú Xuân, Kim Long, Hóa Châu và Hương An. Đây là khu vực giữ vai trò chiến lược trong không gian đô thị phía Bắc thành phố, gắn liền với hệ thống sông, hồ, thủy đạo và quần thể di tích Kinh thành Huế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát và thống nhất các nội dung then chốt về quy mô, nguồn vốn, tiến độ cũng như yêu cầu kỹ thuật. Trọng tâm của giai đoạn 2 là đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung khu vực bờ Bắc, nổi bật là việc xây dựng Nhà máy xử lý nước thải công suất 30.000 m³/ngày đêm (có khả năng mở rộng lên 50.000 m³/ngày đêm) cùng mạng lưới trạm bơm, cống thu gom nhằm chấm dứt tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường.

Bên cạnh đó, dự án sẽ nạo vét, cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy đạo và hồ di tích Kinh thành Huế, kết hợp chỉnh trang cảnh quan với bảo tồn không gian di sản. Các công trình tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, bảo vệ hành lang thoát nước và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được tích hợp đồng bộ.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc  

Bên cạnh đó, dự án sẽ nạo vét, cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy đạo và hồ di tích Kinh thành Huế, kết hợp chỉnh trang cảnh quan với bảo tồn không gian di sản. Các công trình tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, bảo vệ hành lang thoát nước và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được tích hợp đồng bộ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao sự đồng hành của Chính phủ Nhật Bản và JICA, đồng thời yêu cầu công tác chuẩn bị phải được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hạ tầng đô thị và bảo tồn giá trị di sản.

Kết thúc cuộc họp, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và phương án kỹ thuật, tạo tiền đề xây dựng Huế thành đô thị xanh, bền vững.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
Nhật BảnJICAdự áncải thiệnmôi trường nướcHoàng Hải Minhlàm việcgiai đoạn 2
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cất bốc mồ mả phục vụ thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An

Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An (TP. Huế) với tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng đang được chính quyền và các nhà thầu gấp rút triển khai. Hiện người dân tại các tổ dân phố (TDP) An Hải, Hải Bình và Hải Tiến đang tích cực hưởng ứng, cất bốc, di dời mồ mả để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Cất bốc mồ mả phục vụ thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An
Chấm dứt hợp đồng, xử phạt nhà thầu chậm tiến độ

Do chậm tiến độ kéo dài và không hoàn thành cam kết hợp đồng tại gói thầu số 22 thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế đã quyết định phạt vi phạm tiến độ, chấm dứt hợp đồng và tịch thu tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với doanh nghiệp thi công.

Chấm dứt hợp đồng, xử phạt nhà thầu chậm tiến độ
Khắc phục các thiếu sót tại dự án Khu tái định cư xã Nhâm

Thực hiện Kết luận thanh tra số 1555/KL-TTr của Thanh tra TP. Huế, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 2 đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 6 tập thể, 5 cá nhân liên quan. Đồng thời, triển khai thu hoàn trả, giảm trừ hơn 232 triệu đồng chi phí nghiệm thu, bồi thường sai quy định và đề xuất giải pháp chuyển đổi công năng khu đất để sớm đóng dự án Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm.

Khắc phục các thiếu sót tại dự án Khu tái định cư xã Nhâm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top