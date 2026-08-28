Chuẩn bị triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh trao đổi tại buổi làm việc

Cuộc họp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh và Phó Trưởng đại diện JICA Việt Nam Kobayashi Kenichi đồng chủ trì.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 27.255,14 triệu JPY (tương đương khoảng 4.279 tỷ đồng); trong đó vốn vay ODA Nhật Bản chiếm 22.437,11 triệu JPY (khoảng 3.522,6 tỷ đồng), còn lại là vốn đối ứng trong nước khoảng 756,4 tỷ đồng. Công trình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027-2032 do UBND thành phố Huế làm cơ quan chủ quản đầu tư.

Phạm vi triển khai dự án rộng khoảng 934 ha, trải dài trên địa bàn các phường Phú Xuân, Kim Long, Hóa Châu và Hương An. Đây là khu vực giữ vai trò chiến lược trong không gian đô thị phía Bắc thành phố, gắn liền với hệ thống sông, hồ, thủy đạo và quần thể di tích Kinh thành Huế.

Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát và thống nhất các nội dung then chốt về quy mô, nguồn vốn, tiến độ cũng như yêu cầu kỹ thuật. Trọng tâm của giai đoạn 2 là đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung khu vực bờ Bắc, nổi bật là việc xây dựng Nhà máy xử lý nước thải công suất 30.000 m³/ngày đêm (có khả năng mở rộng lên 50.000 m³/ngày đêm) cùng mạng lưới trạm bơm, cống thu gom nhằm chấm dứt tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường.

Bên cạnh đó, dự án sẽ nạo vét, cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy đạo và hồ di tích Kinh thành Huế, kết hợp chỉnh trang cảnh quan với bảo tồn không gian di sản. Các công trình tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, bảo vệ hành lang thoát nước và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được tích hợp đồng bộ.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, dự án sẽ nạo vét, cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy đạo và hồ di tích Kinh thành Huế, kết hợp chỉnh trang cảnh quan với bảo tồn không gian di sản. Các công trình tăng cường khả năng tiêu thoát lũ, bảo vệ hành lang thoát nước và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được tích hợp đồng bộ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao sự đồng hành của Chính phủ Nhật Bản và JICA, đồng thời yêu cầu công tác chuẩn bị phải được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hạ tầng đô thị và bảo tồn giá trị di sản.

Kết thúc cuộc họp, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và phương án kỹ thuật, tạo tiền đề xây dựng Huế thành đô thị xanh, bền vững.