Chuyển hóa tin cậy chính trị thành động lực mới cho phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kênh hợp tác mới có tính chiến lược, lâu dài và thực chất

Sự kiện đối ngoại quan trọng này diễn ra đúng dịp tháng 8, thời điểm giàu ý nghĩa lịch sử đối với hai quốc gia cũng như chặng đường phát triển quan hệ Việt Nam-Singapore. Đây là dịp kỷ niệm Quốc khánh của hai nước, để cùng nhắc nhớ về dấu mốc khởi đầu hành trình xây dựng quốc gia độc lập, tự cường, năng động và vươn lên mạnh mẽ.

Với Việt Nam là 81 năm Cách mạng Tháng Tám, và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026); với Singapore là 61 năm Quốc khánh (9/8/1965-9/8/2026). Cũng thời điểm này 53 năm trước, tháng 8/1973, Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra tiến trình cùng vun đắp lòng tin, thúc đẩy hợp tác và đồng hành vì hòa bình, ổn định, phát triển của mỗi quốc gia và khu vực.

Sau hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Singapore đã gây dựng nền tảng quan hệ đặc biệt với mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao, lợi ích ngày càng đan xen và hợp tác ngày càng thực chất. Từ Đối tác chiến lược năm 2013 đến Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025, quan hệ hai nước đã không ngừng được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu.

Với cuộc “gặp gỡ tháng 8" năm nay, quan hệ hai Đảng, hai nước thêm một dấu mốc lịch sử mới, ghi nhận lần đầu tiên một đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, đồng thời đưa vào vận hành chính thức, hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược đã được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 vừa qua.

Việc lần đầu thiết lập và tổ chức thành công Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền mở ra một kênh hợp tác mới, có tính chiến lược, lâu dài và thực chất, góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước sang giai đoạn phát triển mới.

Điểm nhấn của Đối thoại lần này đã tạo diễn đàn để lãnh đạo cấp cao hai bên cùng thảo luận sôi nổi với hai chuyên đề: “Dẫn dắt vì ngày mai: Phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai” và “Xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới: Hướng tới không gian đổi mới sáng tạo chung”. Đây đều là các vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của hai nước.

Thông qua Đối thoại, hai bên nhất trí đưa hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, khả năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả. Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore về Chiến lược kết nối công nghệ.

Cam kết đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam

Trong các cuộc gặp gỡ, hội kiến, hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các nhà lãnh đạo Singapore đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng thời bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm cùng với thành công của Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất sẽ góp phần củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết giữa lãnh đạo hai nước và tạo thêm động lực đưa quan hệ Singapore-Việt Nam phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Các nhà lãnh đạo Singapore bày tỏ coi trọng vai trò, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển; nhất trí hai bên còn nhiều dư địa để đưa hợp tác từ các lĩnh vực truyền thống sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn - như khẳng định của Thủ tướng Lawrence Wong.

Với những dấu ấn nổi bật trên cả ba phương diện: nâng tầm trao đổi và phối hợp chiến lược giữa hai Đảng; tạo đột phá trong kết nối khoa học, công nghệ và hợp tác đào tạo cán bộ, kết quả chuyến thăm và các cam kết tại Đối thoại là minh chứng sinh động cho tiến trình chuyển hóa những nhận thức chung giữa hai Đảng thành chương trình, kết quả hợp tác cụ thể; biến tin cậy chính trị thành động lực phát triển, vì lợi ích hai nước, vì một ASEAN đoàn kết và thịnh vượng.

Qua các hoạt động phong phú, từ các cuộc tiếp xúc cấp cao đến ngoại giao công chúng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta luôn đón nhận tình cảm hữu nghị nồng ấm, đoàn kết, gắn bó dành cho Việt Nam từ bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước ta, rất đông đại biểu khách quốc tế, trí thức, doanh nghiệp và bà con kiều bào đã đến chúc mừng và chia sẻ về giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, hòa bình và phát triển của Việt Nam.

Theo Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Chun Sing, Singapore và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị gắn bó, bền chặt, được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo. Đối thoại Chiến lược Singapore-Việt Nam đã mở ra một cơ chế mới, tạo điều kiện để lãnh đạo hai bên duy trì thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản trị quốc gia, hoạch định chính sách và tầm nhìn dài hạn.

Cùng đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức và cách thức tiếp xúc cử tri của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao cách làm của mỗi Đảng, tựu trung đều hướng đến phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng, hoạt động tiếp xúc cử tri và sự gần gũi với nhân dân cho thấy, hai Đảng cùng có chung mục tiêu gắn bó, chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân. Sự tương đồng này là điểm tựa tin cậy chính trị để tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai Đảng.

Từ ký ức lịch sử của mỗi nước đến tầm nhìn tương lai, Việt Nam và Singapore đều có chung khát vọng độc lập và tự cường dân tộc. Bước phát triển mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước cho thấy, Việt Nam và Singapore có thể khác nhau về quy mô, mô hình phát triển và điều kiện lịch sử, nhưng cùng chia sẻ một tư duy chiến lược về coi trọng hòa bình, độc lập, tự chủ, phát triển bền vững dựa trên năng lực nội sinh, đồng thời chủ động hội nhập và tận dụng các cơ hội phát triển mang tính thời đại.

Với những định hướng chiến lược hợp tác Việt Nam-Singapore đã được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất, yêu cầu đặt ra không chỉ làm sâu sắc hơn những lĩnh vực hợp tác truyền thống, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, kết nối chuỗi cung ứng và phát triển nguồn nhân lực.

Chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú không chỉ là một hoạt động đối ngoại cấp cao, mà còn mang thông điệp về quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam-Singapore bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc hơn về chính trị, thực chất hơn về hợp tác, rộng mở hơn về không gian phát triển và có trách nhiệm hơn đối với tương lai của ASEAN.

Từ dấu mốc ban đầu đến những bước đi của hợp tác, phát triển, quan hệ Việt Nam-Singapore là thực tiễn sinh động khẳng định, khi hai quốc gia có chung sự tin cậy, sẵn sàng chia sẻ và cùng quyết tâm hành động, những khác biệt không phải là khoảng cách, mà có thể trở thành những điều kiện bổ trợ để cùng nhau kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn trong nhiều thập niên tới.

https://nhandan.vn/chuyen-hoa-tin-cay-chinh-tri-thanh-dong-luc-moi-cho-phat-trien-post984427.html