Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng tại Huế năm 2026

Cơ sở Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế, số 201 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: NH

Năm 2026, tại Cơ sở Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở thành phố Huế (số 201 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa), Học viện tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao trình độ chuyên môn.

Ở bậc sau đại học, Học viện đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ các ngành: Báo chí, Quan hệ công chúng, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Triết học, Truyền thông đại chúng, Xuất bản và một số chuyên ngành khác.

Ở bậc đại học, Học viện tổ chức chương trình thường xuyên, từ xa, văn bằng thứ nhất và văn bằng thứ hai các ngành: Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Ngôn ngữ Anh.

Học viện đồng thời tổ chức các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về báo chí, truyền thông, xuất bản, quản lý Nhà nước về báo chí và xuất bản; nghiệp vụ sư phạm, giảng dạy lý luận chính trị; chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo và dân vận, cán bộ truyền thông chính sách ở xã, phường, đặc khu cùng các đối tượng có nhu cầu.

Các chương trình được tổ chức nhằm góp phần cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông, xuất bản.

Thông tin tư vấn, tuyển sinh: Cơ sở Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế, số 201 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.389.5554 - 0234.393.6790; tư vấn tuyển sinh: 0941.117.789 (ThS Phan Huyền Trang).