Cơ hội để Huế đón dòng vốn mới

Đại diện doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi về cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố Huế. Ảnh: SNV

Tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư

Gần đây, TP. Huế liên tiếp đón các doanh nghiệp (DN), tập đoàn kinh tế, đại sứ, tổng lãnh sự từ Hàn Quốc, Đan Mạch, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ… đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Tại các buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, đại diện các quốc gia và DN bày tỏ sự quan tâm, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, triển khai các hoạt động đầu tư tại địa phương.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Huế vào ngày 8/7 vừa qua, ông Kim Joon, Tổng Giám đốc Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc) cho biết: DN đang quan tâm nghiên cứu đầu tư các hạng mục, như hệ thống điện mặt trời, hệ thống cấp điện từ bờ cho tàu biển (AMP), quản lý năng lượng cảng và giám sát phát thải carbon.

Theo đại diện DN, mục tiêu của việc đầu tư nhằm góp phần giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hướng đến mô hình cảng biển xanh theo xu thế phát triển của ngành hàng hải quốc tế. DN cũng đề nghị thành phố hỗ trợ cung cấp thông tin về quy hoạch, cơ chế thu hút đầu tư, tạo điều kiện khảo sát thực tế tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để đánh giá tính khả thi của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc vừa nêu, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cho rằng, định hướng đầu tư của DN phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của địa phương. Thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất để DN tiếp cận, khảo sát hiện trường, nghiên cứu phương án hợp tác khi dự án đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành.

Các hạng mục do The Energy Consulting đề xuất cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cảng Chân Mây theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, đáp ứng xu hướng phát triển xanh trong lĩnh vực logistics và hàng hải.

Tại Tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa TP. Huế và DN Trung Quốc diễn ra cuối tháng 7, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều cơ hội phát triển mới. Trong đó, tăng trưởng xanh, kinh tế số và hợp tác trong các ngành sản xuất được xác định là những lĩnh vực giàu tiềm năng.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi để các địa phương, trong đó có TP. Huế, mở rộng hợp tác thực chất với các DN Trung Quốc. Huế có những lợi thế về liên kết vùng, vị trí địa lý là các yếu tố được DN Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Đây cũng là những điều kiện để các DN Trung Quốc tin tưởng hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

Đầu tháng 8, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cũng có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà, cùng lãnh đạo Công ty CP Trực tuyến GOSU. Tại buổi làm việc, những tiềm năng, lợi thế trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, du lịch, công nghệ và công nghiệp văn hóa của Huế được giới thiệu đến các đại biểu và DN. Trên cơ sở những điểm tương đồng về văn hóa, di sản và du lịch, lãnh đạo thành phố mong muốn các địa phương, DN của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường kết nối tìm kiếm cơ hội, hợp tác đầu tư hiệu quả tại Huế.

Ưu tiên những dự án phù hợp

TP. Huế sở hữu nhiều lợi thế được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng chiến lược được quy hoạch, đầu tư theo hướng đồng bộ, tạo động lực cho phát triển công nghiệp và đô thị trong giai đoạn mới. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thành phố trở thành trung tâm kết nối ở miền Trung và hai đầu đất nước. Hệ sinh thái các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng được quy hoạch, đầu tư ngày càng hoàn chỉnh, tạo quỹ đất cho các dự án sản xuất, công nghiệp, logistics và dịch vụ giúp gia tăng sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Một lợi thế khác là thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ DN, chủ động xúc tiến, lựa chọn các dự án có dòng vốn chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Chia sẻ quan điểm của thành phố tại các buổi tiếp đón nhà đầu tư nước ngoài, đồng chí Hoàng Hải Minh cho biết: Huế đang ưu tiên mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp văn hóa, công nghiệp chế biến, chế tạo, kết cấu hạ tầng, năng lượng, dịch vụ, du lịch…; đồng thời hướng đến các ngành kinh tế có giá trị gia tăng lớn tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Tuy nhiên, thành phố không chạy theo số lượng mà chú trọng việc cân nhắc, lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Đồng chí Hoàng Hải Minh cũng khẳng định: Quan điểm thu hút đầu tư của TP. Huế hiện nay và thời gian tới là ưu tiên các dự án không gây ô nhiễm môi trường, có hiệu quả sử dụng đất cao và suất đầu tư lớn nhưng sử dụng diện tích đất hợp lý, qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương.