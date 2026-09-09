Đón đọc Huế ngày nay số 522, phát hành ngày 11/9

Giao diện trang Nhất Huế ngày nay số 522

Nổi bật trên trang 2 có bài: “Hú còi ứng phó với thiên tai”. Trong điều kiện thời tiết, thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, hệ thống còi cảnh báo là một trong những phương thức thông tin trực tiếp, có khả năng truyền tín hiệu đến cộng đồng trong thời gian ngắn, nhất là trong những tình huống khẩn cấp.

Mỗi tín hiệu còi tương ứng với một cấp độ, tình huống thiên tai và yêu cầu ứng phó khác nhau. Vì vậy, nhận biết đúng tín hiệu, hành động kịp thời là cách thiết thực để mỗi người dân chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản khi thiên tai xảy ra. Cách nhận biết tín hiệu: khi có bão, áp thấp nhiệt đới, còi hú 3 hồi, mỗi hồi 20 giây, giãn cách 10 giây; khi lũ vượt báo động II, có khả năng đạt báo động III, còi hú 2 hồi, mỗi hồi 10 giây, giãn cách 10 giây; khi lũ có khả năng vượt báo động III, còi hú 3 hồi, mỗi hồi 20 giây, giãn cách 10 giây; khi bão khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn, còi hú 5 hồi, mỗi hồi 30 giây, giãn cách 5 giây. Trường hợp kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, còi hú 1 hồi ngắn trong 5 giây; đây là tín hiệu kiểm tra, bảo dưỡng, không phải cảnh báo thiên tai, người dân không hoang mang.

Những nội dung thời sự - chính trị của số báo

“Không để những biểu hiện tiêu cực nhỏ trở thành sai phạm lớn” là bài viết đáng chú ý trên trang 3. Theo tác giả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Đại hội XIV. Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, yêu cầu đặt ra là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để những biểu hiện tiêu cực nhỏ trở thành sai phạm lớn.

Đặt trong yêu cầu chung đó, TP. Huế xác định, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhấn mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, gắn trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu…

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