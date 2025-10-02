Hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số

Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế đứng chân trên địa bàn sẽ góp phần tăng thêm nội lực cho nền kinh tế thành phố Huế. Ảnh: Q. Viên

Tăng trưởng 9 tháng đầu năm cao nhất trong nhiều năm qua

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính, 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của thành phố ước tăng 9,06% - mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy Huế đang tiệm cận mục tiêu tăng trưởng hai con số được Chính phủ giao. Đạt được kết quả đó nhờ cả ba động lực tăng trưởng của thành phố là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu 3 quý đầu năm đều tăng khá mạnh so với năm trước.

Bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm của thành phố nổi lên các điểm sáng đó là: Du lịch đón gần 5 triệu lượt khách, tăng 67% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 9.600 tỷ đồng; công nghiệp tăng 17,5%, với nhiều sản phẩm tăng đột biến như ô tô tăng gấp 5,9 lần, găng tay y tế tăng 16 lần, điện sản xuất tăng 60%...; xuất khẩu đạt kim ngạch 1,13 tỷ USD, tăng 25,6%, cao nhất từ trước đến nay; đầu tư công giải ngân đạt 74,3% kế hoạch vốn, vượt xa mức bình quân chung cả nước (46,3%). Bên cạnh đó, thành phố đã cấp mới 40 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án FDI; thu ngân sách ước đạt 10.649 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt gần 48.850 tỷ đồng, tăng 14,7%...

Đáng mừng hơn nữa, nhiều năng lực sản xuất, kinh doanh lớn và mới đã, đang được bổ sung cho thành phố làm tăng thêm sức mạnh nội lực của nền kinh tế. Các nhà máy sản xuất ô tô của Kim Long Motor Huế, găng tay y tế Kalongda đã đi vào sản xuất ổn định, sản lượng tăng nhanh. Dự án nâng công suất Nhà máy bia Phú Bài từ 410 triệu lít/năm lên 600 triệu lít/năm, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và chính thức vận hành vào tháng 9/2025. Khánh thành Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Eon Industry Việt Nam giai đoạn 1, tạo việc làm cho hơn 800 lao động. Trong khu vực dịch vụ, Huế đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 với nhiều lễ hội được tổ chức, nhiều kỳ nghỉ kéo dài… đã thu hút nhiều du khách đến Huế làm tăng mức tiêu dùng xã hội. Sản xuất nông nghiệp ổn định, ít rủi ro thiên tai đã giúp kinh tế thành phố khởi sắc.

Thành phố Huế cũng đã tích cực triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; chủ động thành lập 4 tổ công tác để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, các công trình, dự án thuộc các thành phần kinh tế nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó dự báo; thời tiết biến động phức tạp, bất thường, để thực hiện đạt và vượt qua ngưỡng tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% trong năm nay và những năm tiếp theo vẫn còn nhiều thách thức, không thể chủ quan, tự mãn.

Giải pháp tăng trưởng hai con số

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên năm nay và các năm sau, theo chúng tôi, thành phố cần quan tâm, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh động lực tăng trưởng đầu tư toàn xã hội. Vốn đầu tư toàn xã hội bao gồm vốn Nhà nước, vốn ngoài Nhà nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là một trong những thành phần của GRDP. Muốn tăng GRDP thì phải tăng vốn đầu tư toàn xã hội mà cụ thể là tăng vốn đầu tư của 3 thành phần trên.

Đối với vốn đầu tư của Nhà nước, cần rà soát, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn các dự án đầu tư công của thành phố, các ngành và các xã, phường đang quản lý, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch năm 2025. Yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành ngay các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn cho các công trình, dự án đã có vốn nhưng đang chờ thủ tục. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác các dự án trọng điểm, có vốn đầu tư lớn như đường Nguyễn Hoàng, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài... nhằm sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng.

Đối với vốn ngoài nhà nước, gồm vốn đầu tư của doanh nghiệp và người dân, cần tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giấy phép xây dựng…, tạo điều kiện cho người dân và các doanh nghiệp đã được cấp phép đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng vốn thực hiện của nền kinh tế. Hỗ trợ các nhà đầu tư đang triển khai các dự án công nghiệp, dịch vụ lớn trên địa bàn như nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương, chế biến cát thạch anh, sản xuất đá nhân tạo, cầu cảng, khu logistics, phi thuế quan, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các dự án du lịch…

Đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hỗ trợ thủ tục pháp lý để các doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các nhà đầu tư mới được cấp phép sớm khởi công, xây dựng các dự án.

Thứ hai, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và khai thác thị trường trong nước. Tiêu dùng nội địa bao gồm tiêu dùng của Nhà nước (chi tiêu công) và tiêu dùng ngoài Nhà nước tức là tiêu dùng của các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. Đây cũng là bộ phận cấu thành nên GRDP.

Muốn đẩy mạnh chi tiêu công, một mặt cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án đầu tư công, mặt khác cần phải sử dụng hết kinh phí chi thường xuyên và kinh phí sự nghiệp đã được phân bổ cho các đơn vị dự toán, không để chuyển nguồn sang năm sau.

Muốn tăng tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp cần phải phát triển, nâng cao chất lượng, mở rộng, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ các dịch vụ, hàng hóa của địa phương, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án; tăng thêm sức mua xã hội bằng cách thu hút nhiều khách du lịch, thu hút học viên, sinh viên, người dân ở các nơi đến Huế du lịch, học hành, khám, chữa bệnh… Phát triển sản phẩm du lịch mới gắn với di sản, lễ hội, sinh thái và trải nghiệm văn hóa. Tăng cường quảng bá, liên kết vùng và quốc tế để thu hút khách du lịch chất lượng cao. Tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp, cá nhân để khơi thông thị trường trong nước; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng hệ thống phân phối phù hợp, góp phần tăng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước.

Thứ ba, thúc đẩy tăng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu ròng (kim ngạch xuất khẩu trừ kim ngạch nhập khẩu) cũng là thành phần cấu thành của GRDP. Vì vậy, muốn tăng GRDP trên 10% cần phải đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bằng cách nâng cao sản lượng, giá trị của hàng hóa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đang sản xuất hàng xuất khẩu ở địa phương.

Thứ tư, kiến tạo các động lực tăng trưởng mới. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” (các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW) và các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị nhằm tạo động lực phát triển mới. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số; kinh tế xanh; kinh tế tuần hoàn; các mô hình kinh doanh mới; các ngành, lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí... nhằm làm mới các động lực tăng trưởng của kinh tế thành phố.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội vàng để Huế khẳng định vị thế mới. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, Huế hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này.