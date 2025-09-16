Tín dụng tăng trưởng ở nhiều mũi nhọn

Thông tin vay vốn tín dụng chính sách được niêm yết công khai tại các phường, xã

Tín hiệu tích cực

Tính đến tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 131 triệu USD, tăng 17%; chỉ số sản xuất công nghiệp cũng tăng 21,9% so với cùng kỳ. Một số dự án tạo năng lực sản xuất mới đi vào hoạt động đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng. Với hoạt động du lịch, lượng khách đến Huế đạt 708,8 nghìn lượt, tăng 80,3%; doanh thu từ du lịch đạt 1.247 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ… Những ngành mũi nhọn này đóng góp đáng kể trong tăng trưởng kinh tế của Huế trong những tháng đầu năm.

Để có được những con số ấn tượng đó, hoạt động tín dụng trên địa bàn đã đóng góp một phần quan trọng. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 cho thấy, đến cuối tháng 7/2025, tổng dư nợ tín dụng tại TP. Huế đạt 88.200 tỷ đồng, tăng 5,01% so với cuối năm 2024.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vẫn thấp, để thu hút khách hàng, nhiều ngân hàng áp dụng chính sách ưu đãi như: Triển khai các chương trình tri ân khách hàng, tặng thêm lãi suất khi gửi tiền. Hiện một số ngân hàng như: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đang áp dụng chương trình cộng thêm 0,3%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 - 6 tháng; Techcombank cộng thêm 1%/năm cho các khoản gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng…

Nhờ đó, tổng nguồn vốn huy động tại các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 7/2025 đạt 85.350 tỷ đồng, tăng 10,49% so với cuối năm 2024.

Người dân tìm hiểu nguồn vốn vay tại điểm giao dịch xã

Tập trung tín dụng cho lĩnh vực ưu tiên

Số liệu từ NHNN Khu vực 9 cũng cho thấy, các TCTD trên địa bàn thành phố tiếp tục chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Hầu hết tín dụng ở các lĩnh vực ưu tiên đều có tốc độ tăng trưởng cao so với năm trước. Đến cuối tháng 7/2025, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt 17.900 tỷ đồng, tăng 7,25%; tín dụng DN nhỏ và vừa ước đạt 15.500 tỷ đồng, tăng 21,72%; tín dụng đối với xuất khẩu ước đạt 5.700 tỷ đồng, tăng 10,47%; cho vay công nghiệp hỗ trợ ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 20,89% so với cuối năm 2024.

Các chương trình tín dụng phục vụ 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng duy trì đà tăng trưởng tốt. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ đã giải ngân 50,1 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 17.473 tỷ đồng, tăng 12,03%; tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có tổng dư nợ đến đến 30/6/2025 là 5.241 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý, các chương trình, chính sách theo chủ trương của Chính phủ và NHNN được các TCTD trên địa bàn triển khai khá hiệu quả. Nổi bật là gói tín dụng dành cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản với quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, có mức lãi suất ưu đãi thấp hơn bình quân từ 1 - 2%/năm. Hiện, tổng số tiền giải ngân gói tín dụng này hơn 2.233 tỷ đồng, do ba ngân hàng VietinBank Nam Huế, BIDV Huế và BIDV Phú Xuân tham gia. Tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ từ chương trình đạt 340 tỷ đồng, góp phần thiết thực hỗ trợ DN và người dân trong sản xuất, kinh doanh.

Các hoạt động hỗ trợ kết nối ngân hàng - DN cũng được triển khai với nhiều hình thức, đa dạng nội dung hỗ trợ. Đến cuối quý I/2025, các TCTD trên địa bàn đã tổ chức 63 buổi gặp gỡ, đối thoại giữa ngân hàng và DN. Thông qua các buổi gặp gỡ, đối thoại, các TCTD đã cho vay 13.362 tỷ đồng cho 1.398 DN, 1 đối tượng khác; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 482 lượt khách hàng với tổng số dư nợ gốc và lãi được cơ cấu là 559,54 tỷ đồng. Ngoài ra, các TCTD còn thực hiện hỗ trợ bằng các hình thức khác như: Giảm lãi suất, phí,... cho các DN nhằm đồng hành, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn.

Mới đây, NHNN Việt Nam vừa có công văn yêu cầu hệ thống ngân hàng triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025. Theo đó, NHNN Khu vực 9 cũng đã yêu cầu các TCTD triển khai các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất tiền gửi, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay; tập trung ưu tiên phân bổ nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...