Kích hoạt nội lực, tạo đà phục hồi kinh tế

Công nhân Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế vận hành máy móc trong quá trình sản xuất ô tô. Ảnh: KIM LONG MOTOR

Những thách thức lớn sau thiên tai

Những đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 đã khiến kinh tế - xã hội thành phố Huế chịu tổn thất nặng nề. Lĩnh vực nông nghiệp vốn là nền tảng ổn định cho vùng ven đô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với dự báo tăng trưởng chỉ đạt khoảng 1,3%. Hoạt động du lịch đình trệ, nhiều doanh nghiệp lao đao vì đứt gãy chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ.

Trong bối cảnh đó, kỳ vọng tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 10% trở lên trở thành thử thách không nhỏ, buộc Huế phải nhanh chóng tìm động lực tăng trưởng mới để không đánh mất đà phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định cho biết, dù thành phố đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng kỳ vọng của Huế rất cao nên phải nỗ lực hơn nữa mới đạt được. Ông Định nhấn mạnh, một số chỉ tiêu cơ bản đã tiệm cận kế hoạch, song để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới, Huế cần một cú hích đủ mạnh. “Nếu không có động lực tăng trưởng mới, Huế sẽ khó đuổi kịp các địa phương khác, nhất là những nơi có dư địa phát triển lớn hơn”, ông Định nói.

Huế có lợi thế về bộ máy hành chính ổn định khi không sáp nhập địa giới như nhiều địa phương khác, nhưng điều này cũng khiến dư địa phát triển không còn nhiều. “Nếu không thay đổi cách nghĩ, cách làm và hành động quyết liệt hơn, chúng ta sẽ khó đạt được những kết quả như kỳ vọng. Huế có tiềm năng nhưng để phát triển bền vững và đúng định hướng là điều không dễ”, ông Phan Thiên Định chia sẻ.

Báo cáo tại phiên họp thường kỳ của UBND thành phố mới đây cho thấy, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, quý IV phải đạt mức tăng trưởng 12,6%, con số gần như bất khả thi sau đợt mưa lũ vừa qua. Dự báo, tăng trưởng GRDP cả năm chỉ đạt khoảng 9 - 9,5%, do lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng trưởng âm, dù khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,4 - 13,8%, dịch vụ tăng 8,5%.

Mưa lũ gây hư hỏng nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nam Đông (cũ)

Không để kinh tế chậm lại sau mưa lũ

Trước tình hình đó, Huế đã phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm” nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. “Mục tiêu là hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 15.700 tỷ đồng UBND thành phố giao, đồng thời đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng tái thiết sau lũ”, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết.

Theo Chi cục Thống kê thành phố, tăng trưởng của Huế thời gian qua phụ thuộc nhiều vào khu vực công nghiệp - xây dựng, với các điểm sáng như Kim Long Motor, Kanglongda và sản xuất điện. Tuy nhiên, những ngành công nghiệp truyền thống như bia, sợi, may mặc lại suy giảm đã kéo giảm chỉ số sản xuất chung. Dự báo, để đạt tăng trưởng hai con số là điều cực kỳ khó trong bối cảnh hiện nay.

Cùng quan điểm đó, Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc cho biết, sản lượng bia và ô tô, hai ngành đóng góp lớn cho ngân sách đều giảm so với cùng kỳ. “Riêng sản xuất ô tô, 6 tháng đầu năm tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ, nhưng đến tháng 10 chỉ còn tăng hơn 3 lần, dự kiến cả năm đạt khoảng 7.000 chiếc”, ông Phúc nói.

Để giữ vững đà tăng trưởng, Sở Công Thương sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ Kim Long Motor - doanh nghiệp được xem là “động lực công nghiệp” của Huế phát triển hơn nữa. Đồng thời, ngành công thương đang phối hợp cùng các doanh nghiệp như Bia Huế nghiên cứu thị trường tiêu thụ mới, thậm chí mở rộng sang thị trường tiềm năng ở Lào, Campuchia.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Huế vẫn cho thấy tinh thần chủ động và quyết tâm cao trong việc phục hồi nền kinh tế. Theo đó, thành phố tập trung hỗ trợ các dự án công nghiệp quy mô lớn như Khu liên hợp sản xuất - lắp ráp Kim Long Motor (giai đoạn 2), Nhà máy Kanglongda Huế (giai đoạn 2), đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sau mưa lũ. Đặc biệt, thành phố sẽ rà soát kịch bản tăng trưởng, kịp thời điều chỉnh các giải pháp điều hành, bảo đảm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra.

“Huế cần một động lực tăng trưởng đủ mạnh không chỉ trong công nghiệp mà cả trong tư duy phát triển. Phải phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Khi nội lực được khơi dậy, Huế sẽ tự tạo đà tăng trưởng mới sau mưa lũ”, ông Phan Thiên Định khẳng định.