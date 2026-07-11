Khám, điều trị răng miệng miễn phí cho người dân 5 xã A Lưới

Khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em

Tham gia chương trình gồm 17 bác sĩ, 12 điều dưỡng của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế cùng 10 tình nguyện viên quốc tế thuộc Tổ chức Hồng Liên Foundation và 24 cán bộ hỗ trợ. Theo kế hoạch, từ ngày 13 – 23/7, đoàn tổ chức khám, tư vấn, điều trị các bệnh lý răng miệng, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh và người cao tuổi tại các Trạm Y tế 5 xã khu vực A Lưới với số lượng khoảng 400 người.

Ngoài việc khám và điều trị, các bác sĩ còn tư vấn kiến thức vệ sinh răng miệng, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc răng đúng cách nhằm phòng ngừa các bệnh lý thường gặp như sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Dịp này, Tổ chức Hồng Liên Foundation trao tặng 24 con dê giống cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 1, giúp các hộ dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.