Phường Thuận Hóa công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và dịch vụ đô thị thông minh

HNN.VN - Sáng 18/5, phường Thuận Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (HueIOC) cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và các dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng Hue-S. Đây là địa phương đầu tiên của TP. Huế xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng số riêng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở.

Lãnh đạo TP. Huế và phường Thuận Hóa thực hiện nghi thức nhấn nút công bố ứng dụng điều hành tác nghiệp và các dịch vụ đô thị thông minh 

Ứng dụng mang tên “Thuận Hóa” được xây dựng với 5 nhóm chức năng chính gồm: thông tin đơn vị; điều hành tác nghiệp; phản ánh, kiến nghị; quản lý đảng viên, sổ tay đảng viên điện tử; quản trị và điều hướng hệ thống. Trong đó, chức năng phản ánh, kiến nghị được xem là điểm nhấn quan trọng khi cho phép kết nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, hỗ trợ tiếp nhận và xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Cùng với việc đưa ứng dụng vào vận hành, phường Thuận Hóa cũng triển khai các dịch vụ đô thị thông minh thông qua hệ thống camera và thiết bị IOC tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ giám sát giao thông, an ninh trật tự, quản lý đô thị và phòng chống thiên tai. Dịp này, Viettel Chi nhánh Huế trao tặng máy tính bảng cho 53 tổ dân phố nhằm hỗ trợ vận hành đồng bộ hệ thống, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số tại địa phương.

Viettel Chi nhánh Huế trao tặng máy tính bảng cho các tổ dân phố 

Phát biểu tại buổi lễ, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình làm việc không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống chính trị cơ sở. Đặc biệt, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tăng cường kết nối, liên thông và trao đổi thông tin giữa các lực lượng ở cơ sở càng trở nên quan trọng.

Theo lãnh đạo địa phương, việc đưa ứng dụng vào sử dụng sẽ giúp cán bộ, công chức và lực lượng ở cơ sở tiếp nhận, xử lý và trao đổi thông tin nhanh chóng hơn; tăng cường kết nối giữa phường với các tổ dân phố; đồng thời bảo đảm các thông tin chỉ đạo, điều hành được truyền đạt kịp thời, thông suốt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình quản trị địa phương hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền theo hướng đồng bộ, liên thông và sát thực tiễn.

Thời gian tới, phường Thuận Hóa tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện các tính năng của ứng dụng để phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm hệ thống hoạt động hiệu quả, tránh hình thức và từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền số thân thiện, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

KHÁNH THƯ
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thuận Hóa quán triệt công tác phục vụ mùa du lịch hè

Sáng 14/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị quán triệt công tác phục vụ khách du lịch trong các dịp cao điểm lễ hội và mùa du lịch hè năm 2026, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện trong lòng du khách.

Phát triển phố đi bộ sông Như Ý hài hòa lợi ích người dân

Sáng 13/5, UBND phường Thuận Hóa tổ chức buổi làm việc với người dân các tổ dân phố 6, 7, 8 khu vực Phú Hội liên quan đến Đề án “Phố đi bộ sông Như Ý” dự kiến sẽ được khởi động vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026.

Tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên

Ngày 28/4, Ban Chỉ đạo 138 phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại và định hướng cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục, quản lý, đồng thời tạo diễn đàn để lắng nghe, chia sẻ và định hướng phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

