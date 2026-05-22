Tăng cường giám sát sinh hoạt chi bộ

Đoàn giám sát Đảng ủy phường Kim Long tiến hành kiểm tra tại Chi bộ Tổ dân phố 21

Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế ngay từ cơ sở

Giữa tháng 4 vừa qua, Đảng ủy phường Kim Long công bố quyết định giám sát việc thực hiện Chỉ thị 50 đối với Chi bộ tổ dân phố (TDP) 21. Điểm đáng chú ý là cách làm được triển khai cụ thể, gắn thẳng vào trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Đoàn giám sát yêu cầu chi bộ báo cáo đầy đủ việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 50; làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục. Đây cũng là yêu cầu đang được nhiều địa phương đặt ra nhằm khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ còn hình thức, thiếu chiều sâu.

Theo đồng chí Nguyễn Hải Diệu Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Kim Long, mục đích của giám sát không chỉ để đánh giá kết quả mà quan trọng hơn là kịp thời chấn chỉnh những hạn chế ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Tại phường Hương An, Đảng ủy phường vừa tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 50 tại Chi bộ Trường THCS Nguyễn Cư Trinh. Qua kiểm tra cho thấy, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực như duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, chú trọng chuẩn bị nội dung và từng bước đổi mới hình thức sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Một số hạn chế cũng được chỉ rõ như nội dung sinh hoạt có lúc chưa phong phú, tính chiến đấu chưa cao, hay việc gắn sinh hoạt với giải quyết các vấn đề thực tiễn có thời điểm còn mờ nhạt.

Nhiều địa phương khác cũng đang đẩy mạnh giám sát theo hướng sâu sát cơ sở. Thực tế cho thấy, khi công tác giám sát được thực hiện thường xuyên và sát cơ sở, nhiều vấn đề được phát hiện sớm và chấn chỉnh ngay. Sự theo dõi trực tiếp của cấp ủy, UBKT tại các buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và giữ vững nền nếp sinh hoạt chi bộ.

Đi tận nơi, nắm tận việc

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở ngày càng cao. Địa bàn rộng, số lượng đảng viên đông, nhiệm vụ đa dạng đặt ra áp lực không nhỏ đối với việc duy trì chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tại Đảng bộ phường Thuận Hóa, công tác kiểm tra, giám sát đang được đổi mới theo hướng “đi tận nơi, nắm tận việc”. Cán bộ UBKT Đảng ủy phường còn trực tiếp tham dự sinh hoạt tại nhiều chi bộ TDP để nắm tình hình, hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời. Trong nhiều buổi sinh hoạt, cán bộ kiểm tra theo dõi từng nội dung thảo luận, ghi nhận những vấn đề còn lúng túng để trao đổi với cấp ủy ngay sau cuộc họp. Chính cách làm gần cơ sở này giúp tháo gỡ nhiều hạn chế từ sớm.

Đến nay, UBKT Đảng ủy phường Thuận Hóa đã trực tiếp làm việc với 53/53 chi bộ TDP. Theo đồng chí Nguyễn Đức Phong, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Thuận Hóa, muốn công tác kiểm tra hiệu quả thì phải bám sát cơ sở và xem phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu không chỉ là phát hiện vi phạm mà quan trọng hơn là giúp tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tại Chi bộ TDP 8 - Phú Hậu, phường Phú Xuân, việc thực hiện Chỉ thị 50 được gắn trực tiếp với nhiệm vụ địa bàn dân cư. Nội dung sinh hoạt tập trung vào lãnh đạo xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Chi bộ duy trì tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trên 95%, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được gắn với việc thực hiện nghị quyết chi bộ và trách nhiệm cá nhân. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm hoặc giảm sút tinh thần tiên phong, gương mẫu.

Từ thực tiễn triển khai, Ban Tổ chức Thành ủy xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn chặt với công tác kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 50 gắn với xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng ngắn gọn, thiết thực, sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn kết quả sinh hoạt với đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Chuyển đổi số trong sinh hoạt Đảng cũng đang trở thành yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tương tác giữa chi bộ với đảng viên. Khi công tác giám sát đi vào thực chất, sinh hoạt chi bộ sẽ trở thành nơi giải quyết vấn đề của cơ sở thay vì chỉ dừng ở những cuộc họp định kỳ.