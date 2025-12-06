Cầu nối tín dụng trao “cần câu” cho nông dân vượt nghèo

Nhiều hộ nông dân vươn lên trong sản xuất, làm kinh tế nhờ nguồn tín dụng chính sách xã hội

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Ngay từ những ngày đầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, HND phường Phong Điền đã chủ động phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phong Điền tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát thực trạng đời sống, việc làm, nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất - kinh doanh giỏi để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, sát thực tế.

Quá trình triển khai hoạt động ủy thác cho vay luôn được Hội thực hiện chặt chẽ theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ từ khâu bình xét đến giám sát sử dụng vốn. Cán bộ Hội thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, Hội cũng chủ động tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định về tín dụng ưu đãi để hội viên nắm bắt và thực hiện đúng.

Ông Nguyễn Đăng Thành, Chủ tịch HND phường Phong Điền cho biết: Hội đặc biệt chú trọng công tác bình xét đối tượng vay vốn và giám sát quá trình sử dụng vốn tại các tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc đôn đốc hội viên trả nợ gốc, lãi đúng hạn, tuyên truyền, vận động gửi tiết kiệm được xem là những khâu then chốt, quyết định đến chất lượng tín dụng. Nhờ vậy, những năm qua, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn luôn đạt cao, nợ quá hạn giảm rõ rệt, uy tín của tổ chức hội ngày càng được nâng lên.

Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách do HND phường Phong Điền quản lý đạt trên 42 tỷ đồng, với 672 khách hàng đang vay vốn thông qua 20 tổ tiết kiệm và vay vốn. Dư nợ do Hội quản lý chiếm gần 19,78% tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH Phong Điền trên địa bàn. Đáng chú ý, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại chất lượng tốt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,035%.

Động lực phát triển kinh tế

Năm 2025, toàn phường Phong Điền còn 69 hộ nghèo, 106 hộ cận nghèo. Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, UBND phường, mục tiêu đặt ra là giảm ít nhất 13 hộ nghèo trong năm. Riêng HND phường được giao trực tiếp giúp đỡ 4 hộ hội viên thoát nghèo. Qua rà soát, đánh giá thực tế, đến nay toàn phường đã giảm được 21/69 hộ nghèo và 40/106 hộ cận nghèo. Đây là những tín hiệu tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn vốn tín dụng chính sách và tinh thần vượt khó trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi còn góp phần hình thành và lan tỏa ngày càng nhiều mô hình hội viên nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Tại tổ dân phố Ưu Thượng, các ông Nguyễn Khoa Hà, Trần Đệ, Trần Ninh, Nguyễn Khoa Kiều… là những hội viên tiêu biểu mạnh dạn vay vốn để cải tạo vườn, phát triển cây ăn quả, đặc biệt là các loại cây có múi cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đồng vốn được sử dụng đúng hướng, nhiều hộ thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng hội viên, ông Nguyễn Khoa Kiều, Chi hội trưởng Chi HND, đồng thời là Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tổ dân phố Ưu Thượng cho biết: “Chúng tôi xem việc giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vui. Khi thấy bà con từ chỗ thiếu vốn, khó khăn, nay đã có điều kiện mở cửa hàng tạp hóa, chăn nuôi, trồng rừng, ổn định thu nhập, nuôi con ăn học đàng hoàng, bản thân tôi và anh em trong chi hội đều cảm thấy rất ý nghĩa”.

Thực tiễn cho thấy, khi nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở những con số tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong tư duy sản xuất của người nông dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần vì hội viên, HND phường Phong Điền đang ngày càng khẳng định vai trò là “cầu nối” tin cậy giữa NHCSXH và người dân. Hoạt động ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, mà còn trở thành một nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, gắn liền với phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.