Điểm tựa cho các đối tượng chính sách

Người dân phường Phú Bài giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Thủy

Gia đình chị Nguyễn Thị Huế, tổ dân phố Lương Nhơn, phường Hương Thủy vốn gắn bó với nghề mộc nhưng do thiếu vốn nên chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ. Trước đây, xưởng mộc của gia đình phụ thuộc vào các đơn hàng nhỏ lẻ từ các hộ gia đình. Đôi lúc có đơn hàng lớn, gia đình không dám nhận vì máy móc chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhờ sự hướng dẫn và đồng hành của cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn, chị Huế được tiếp cận nguồn vốn vay của NHCSXH dành cho hộ mới thoát nghèo với số tiền 80 triệu đồng. Có vốn, gia đình chị đầu tư mở rộng xưởng mộc, mua thêm máy móc thiết bị. Xưởng mộc không chỉ nhận gia công nội thất cho hộ gia đình mà còn nhận thêm các đơn hàng lớn từ các nhà hàng, quán cà phê.

Theo chị Nguyễn Thị Huế, nhờ có vốn và máy móc hỗ trợ nên chủ động hơn, chất lượng hàng hóa làm ra đảm bảo và đơn hàng đều đặn hơn trước rất nhiều.

Từ thành công của bản thân, chị Huế trở thành người bạn đồng hành với nguồn vốn tín dụng chính sách. Chị thường xuyên kết nối, chia sẻ về nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người thân, bạn bè.

Không chỉ bản thân những người trực tiếp hưởng lợi, nguồn vốn tín dụng chính sách đang nhận được sự đồng hành rất lớn từ chính quyền, các hội đoàn thể đến các tổ tiết kiệm và vay vốn. Họ chính là cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến gần với các đối tượng chính sách, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Thủy, hiện thực hóa mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài cho hay: Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp hộ nghèo, cận nghèo tự tin ổn định cuộc sống mà còn hỗ trợ những đối tượng yếu thế như: Học sinh, sinh viên vững vàng trên con đường học tập; hỗ trợ những người khó khăn về nhà ở được an cư... Việc đồng hành cùng nguồn vốn này luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Đảng ủy phường đã đưa công tác tín dụng chính sách vào chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên. Các chi bộ tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với tổ tiết kiệm và vay vốn, hội đoàn thể và ngân hàng nắm bắt tình hình sử dụng vốn, lan tỏa và nhân rộng những mô hình hộ vay hiệu quả.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với ngân hàng đa dạng nguồn vốn ủy thác, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách ủy thác sang NHCSXH để cho vay. Đẩy mạnh việc gắn kết tín dụng với các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học và công nghệ, các chương trình khuyến nông, lâm, ngư, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ sự đồng hành xuyên suốt từ chính quyền đến các cấp hội, tổ, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã đến kịp thời và trở thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định cuộc sống.