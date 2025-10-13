  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 31/10/2025 06:21

Điểm tựa cho các đối tượng chính sách

HNN - Nguồn vốn tín dụng chính sách từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hương Thủy (hiện đang quản lý vốn trên địa bàn 3 phường: Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy) đã và đang góp phần tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quản lý.

Bổ nhiệm Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương ThủyHỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn phát triển kinh tếHương Thủy: Đưa nguồn vốn chính sách xã hội gần với người dân

 Người dân phường Phú Bài giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Thủy

Gia đình chị Nguyễn Thị Huế, tổ dân phố Lương Nhơn, phường Hương Thủy vốn gắn bó với nghề mộc nhưng do thiếu vốn nên chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ. Trước đây, xưởng mộc của gia đình phụ thuộc vào các đơn hàng nhỏ lẻ từ các hộ gia đình. Đôi lúc có đơn hàng lớn, gia đình không dám nhận vì máy móc chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhờ sự hướng dẫn và đồng hành của cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn, chị Huế được tiếp cận nguồn vốn vay của NHCSXH dành cho hộ mới thoát nghèo với số tiền 80 triệu đồng. Có vốn, gia đình chị đầu tư mở rộng xưởng mộc, mua thêm máy móc thiết bị. Xưởng mộc không chỉ nhận gia công nội thất cho hộ gia đình mà còn nhận thêm các đơn hàng lớn từ các nhà hàng, quán cà phê.

Theo chị Nguyễn Thị Huế, nhờ có vốn và máy móc hỗ trợ nên chủ động hơn, chất lượng hàng hóa làm ra đảm bảo và đơn hàng đều đặn hơn trước rất nhiều.

Từ thành công của bản thân, chị Huế trở thành người bạn đồng hành với nguồn vốn tín dụng chính sách. Chị thường xuyên kết nối, chia sẻ về nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người thân, bạn bè.

Không chỉ bản thân những người trực tiếp hưởng lợi, nguồn vốn tín dụng chính sách đang nhận được sự đồng hành rất lớn từ chính quyền, các hội đoàn thể đến các tổ tiết kiệm và vay vốn. Họ chính là cầu nối đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến gần với các đối tượng chính sách, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Thủy, hiện thực hóa mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài cho hay: Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp hộ nghèo, cận nghèo tự tin ổn định cuộc sống mà còn hỗ trợ những đối tượng yếu thế như: Học sinh, sinh viên vững vàng trên con đường học tập; hỗ trợ những người khó khăn về nhà ở được an cư... Việc đồng hành cùng nguồn vốn này luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Đảng ủy phường đã đưa công tác tín dụng chính sách vào chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên. Các chi bộ tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với tổ tiết kiệm và vay vốn, hội đoàn thể và ngân hàng nắm bắt tình hình sử dụng vốn, lan tỏa và nhân rộng những mô hình hộ vay hiệu quả.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với ngân hàng đa dạng nguồn vốn ủy thác, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách ủy thác sang NHCSXH để cho vay. Đẩy mạnh việc gắn kết tín dụng với các hoạt động hỗ trợ chuyển giao khoa học và công nghệ, các chương trình khuyến nông, lâm, ngư, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ sự đồng hành xuyên suốt từ chính quyền đến các cấp hội, tổ, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã đến kịp thời và trở thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định cuộc sống.

Đến nay, dư nợ trên địa bàn quản lý của Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Thủy đạt hơn 500 tỷ đồng, với hơn 7.500 hộ vay vốn còn dư nợ, góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị văn minh.

Bài, ảnh: Tình Anh
 Từ khóa:
điểm tựađối tượng chính sáchNgân hàng Chính sách xã hội Hương Thủy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm tựa vững chắc cho người dân trong mưa lũ

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, mùa mưa bão năm nay, Công an TP. Huế đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều phương án ứng phó với thiên tai ngay từ sớm; đặc biệt là tập trung vào những tình huống sát với tình hình thực tế của mỗi địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Điểm tựa vững chắc cho người dân trong mưa lũ
Điểm tựa cho người cao tuổi

Hằng năm, vào ngày 1/10, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT). Đây không chỉ là dịp để toàn xã hội bày tỏ sự kính trọng đối với thế hệ đi trước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc, phụng dưỡng và bảo vệ sức khỏe NCT.

Điểm tựa cho người cao tuổi
Điểm tựa lúc người lao động khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng chậm lương, nợ bảo hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động (NLĐ). Ở Huế, tổ chức công đoàn đã và đang phát huy vai trò đại diện, kiên trì bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, đồng thời chia sẻ với doanh nghiệp.

Điểm tựa lúc người lao động khó khăn
Điểm tựa cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ là “người bạn đồng hành” trong hành trình chống chọi bệnh tật, mà còn là điểm tựa vững chắc khi những rủi ro bất ngờ ập đến với người dân. Giữa áp lực chi phí khám, chữa bệnh (KCB) ngày một tăng, chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước thông qua BHYT đã và đang giúp hàng triệu người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để ổn định cuộc sống.

Điểm tựa cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế
Bảo hiểm tử tuất - điểm tựa cho lao động tự do

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và ổn định đời sống cho người lao động tự do. Đặc biệt, quy định mới về chế độ tử tuất dành cho người tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên đang được xem là một điểm nhấn mang tính nhân văn sâu sắc.

Bảo hiểm tử tuất - điểm tựa cho lao động tự do

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top