Đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế (trái) thăm vườn dâu tiên của ông Lê Thông. Ảnh: Song Nhân

Hoạt động được triển khai theo Công văn số 92/MTTW-BTT ngày 26/5/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời cụ thể hóa chỉ đạo của UBND TP. Huế tại Công văn số 8012/UBND-CT ngày 5/6/2026.

Tham dự lễ phát động tại các địa phương: Bình Điền, Thanh Thủy, Đan Điền có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế...

Tại xã Bình Điền, đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên các đoàn thể và người dân đã tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường tại các thôn, cơ quan, đơn vị; đồng thời ra mắt tuyến đường cờ Tổ quốc dài 2km và tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở thôn Quang Lộc.

Ra quân vệ sinh môi trường sau lễ phát động. Ảnh: Võ Nhân

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài đã đến thăm mô hình vườn dâu tiên của ông Lê Thông tại thôn Thuận Lộc. Đồng chí đánh giá cao tinh thần lao động, sáng tạo của người dân cũng như sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc xây dựng và đưa vào hoạt động tour du lịch trải nghiệm “Về miền dâu tiên”.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hộ dân tiếp cận hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp và du lịch cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 02 và Nghị quyết 03 của HĐND TP. Huế; đồng thời khuyến khích người dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, khai thác các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị kinh tế.

Tại điểm du lịch Cầu ngói Thanh Toàn, phường Thanh Thủy, bà Ngô Thị Ái Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy vai trò gương mẫu trong phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường và tích cực vận động Nhân dân cùng tham gia.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố tham gia nhặt rác cùng lãnh đạo phường Thanh Thủy. Ảnh: Hải Triều

Đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường văn minh kiểu mẫu”, “Tổ dân phố không rác thải nhựa”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Ngay sau lễ phát động, hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn phường Thanh Thủy đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường. Các lực lượng tiến hành thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang các tuyến đường và khu dân cư, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.

Tại xã Đan Điền, hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động cùng người dân địa phương đã tham gia thu gom rác thải tại các khu vực công cộng và điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi.

Dọn dẹp rác thải tại điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh. Ảnh: Anh Phong

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Điền nhấn mạnh: “ Đ iều quan trọng là hành động từ ý thức của mỗi người dân, mỗi gia đình để cùng chung tay giảm rác thải, lan tỏa nét đẹp Tam Giang; xây dựng Đan Điền ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và đáng sống hơn”.