Dùng camera giám sát để xử lý việc xả rác bừa bãi

Camera ghi lại hành vi đổ rác của xe khách. Ảnh: UBND phường An Cựu

Camera “bắt quả tang” hành vi xả rác

Tối 7/3, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, xe khách mang biển kiểm soát 75B-019.x.x của nhà xe M.Đ. đang lưu thông bất ngờ dừng lại và đưa các túi rác xuống để ngay giữa lòng đường. Toàn bộ hành vi này đã được hệ thống camera an ninh ghi lại và được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, gây không ít bất bình trong cộng đồng mạng.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh đã chỉ đạo Công an phường nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Chỉ sau khoảng 30 phút, lực lượng công an đã xác định được người liên quan, mời lên làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến môi trường đô thị.

Không lâu sau đó, cũng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, camera an ninh ghi lại một người đàn ông mặc áo mưa điều khiển xe máy chở theo thùng hàng phía sau đã dừng lại bên đường và để các bao rác trên lối đi dạo bộ cũng như làn đường dành riêng cho xe đạp. Từ camera cho thấy, người đàn ông này thường xuyên vứt các túi rác ở đây. Hành vi này đang được lực lượng chức năng phường An Cựu xác minh để xử lý.

Từ hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn trên cho thấy, ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn kém. Nhiều người chỉ quan tâm giữ gìn vệ sinh khu vực sinh sống của mình mà vô tình hoặc cố tình bỏ qua trách nhiệm chung đối với môi trường đô thị.

Thực tế, các địa phương trên địa bàn TP. Huế đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Tiêu biểu là phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, kêu gọi người dân hình thành thói quen phân loại rác, xử lý và bỏ rác đúng nơi quy định. Tuy nhiên, những hành vi xả rác bừa bãi vẫn còn xảy ra, gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh chia sẻ: “Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc đổ rác thải đúng nơi quy định. Nếu phát hiện các hành vi đổ rác trái quy định, người dân cần kịp thời phản ánh để lực lượng chức năng xử lý”.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu thông tin, hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên nhiều tuyến đường đã hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác quản lý trật tự đô thị. Người dân cần thực hiện nghiêm việc đổ rác đúng nơi quy định và đúng thời gian thu gom của đơn vị môi trường đô thị; không tự ý đổ rác thải xây dựng, xà bần, vật liệu phế thải ra khu vực công cộng. Các hình ảnh ghi nhận từ camera là căn cứ quan trọng để xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Gợi mở cho các địa phương khác

Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo phường An Cựu, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cũng lưu ý địa phương tiếp tục theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đổ rác bừa bãi nơi công cộng, đặc biệt trên các tuyến đường và khu dân cư. Việc thường xuyên trích xuất camera để xử lý vi phạm được xem là giải pháp hiệu quả nhằm từng bước chấm dứt tình trạng này. Cách làm quyết liệt của phường An Cựu cũng là kinh nghiệm, sự gợi mở để các địa phương khác trên địa bàn TP. Huế nghiên cứu, áp dụng trong việc xử lý vấn nạn rác thải hiện nay.

40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế đều có hệ thống camera an ninh, camera giám sát. Đây là điều kiện rất thuận lợi và không khó để xử lý vấn nạn rác thải trái quy định. Điều quan trọng là người đứng đầu chính quyền cùng các phòng, ban chức năng phải quyết tâm, thường xuyên xử lý triệt để những người đổ rác bừa bãi không tái phạm.

Chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên, liên tục của chính quyền, lực lượng chức năng và ý thức trách nhiệm của người dân, tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng chắc chắn sẽ từng bước được đẩy lùi. Mỗi người một hành động nhỏ bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung chính là góp phần xây dựng TP. Huế ngày càng xanh, sạch và văn minh.