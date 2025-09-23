Để rác sạch từ gốc, then chốt là ý thức cộng đồng

Ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với Huế ngày nay, ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO, nhấn mạnh: Bên cạnh sự nỗ lực của Công ty và sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, sự chung tay của cộng đồng là điều quan trọng để duy trì thành phố sạch đẹp và xây dựng Huế trở thành đô thị đáng sống.

Thưa ông, sau các đợt lũ lớn vừa qua, khối lượng rác thải tăng đột biến. Vậy công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố được triển khai như thế nào?

Các đợt lũ vừa qua kéo dài, nước lên xuống liên tục, khiến công tác vệ sinh đô thị gặp nhiều khó khăn hơn các lần trước. Khi nước rút, chúng tôi phải triển khai thu gom ngay; nhưng hôm sau nước lại dâng, buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Khi quay lại công tác thu gom, các công nhân gần như phải làm lại từ đầu.

Về khối lượng, bình thường HEPCO thu gom khoảng 550 tấn rác mỗi ngày. Trong đợt cao điểm lũ, có ngày lên tới 1.700 tấn, gấp hơn 3 lần so với ngày thường. Đây là lượng rác cực kỳ lớn, vượt khả năng xử lý thông thường, buộc công ty huy động toàn bộ lực lượng, thuê thêm phương tiện và thay đổi phương thức thu gom, vận chuyển để nhanh chóng đưa rác ra khỏi thành phố.

Công tác thu gom rác và xử lý bùn đất sau lũ gặp những khó khăn nào, đặc biệt là tại các tuyến đường trung tâm ngập sâu, khu vực đông dân cư?

Khó khăn lớn nhất là khối lượng rác quá lớn và thời tiết thất thường. Các tuyến trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, bùn đất và rác thải tích tụ nhiều, khiến việc thu gom trở nên phức tạp. HEPCO đã huy động thêm xe tải, xe gàu, xe xúc để xử lý bùn đất và rác tồn đọng. Tính đến ngày 9/11, HEPCO đã thu gom tổng cộng hơn 15.000 tấn rác thải để đưa về nơi xử lý.

HEPCO đã thu gom hơn 15.000 tấn rác thải trong các đợt lũ vừa qua

Chúng tôi triển khai song song thu gom trên đường bộ và trên sông, nhưng tập trung ưu tiên các tuyến đường để đảm bảo lưu thông và mỹ quan đô thị. Đến nay, việc thu gom trên các tuyến đường cơ bản đã hoàn tất, nhưng các lực lượng vẫn duy trì để xử lý rác tồn đọng ở các khu vực như Đập Đá và cầu An Đông (phường An Cựu).

Một trong những vấn đề được nhắc nhiều là tình trạng người dân tập kết rác tự phát, đổ sai điểm, đổ ra vỉa hè hoặc ngay sau khi nước vừa rút. Theo ông, những hành vi này phản ánh điều gì về ý thức cộng đồng?

Sau khi thu gom, vệ sinh sạch sẽ các điểm tập kết, chúng tôi nhận thấy tại nhiều điểm, người dân vẫn tiếp tục đổ rác bừa bãi, thậm chí có doanh nghiệp thuê xe chở rác đến đổ lại tại những khu vực đã xử lý. Điều này khiến công nhân phải dọn đi dọn lại nhiều lần, gây lãng phí công sức và phương tiện.

Hành vi này cũng phần nào phản ánh ý thức giữ gìn vệ sinh đô thị của một bộ phận dân cư vẫn còn hạn chế. HEPCO đã gửi văn bản đến lãnh đạo các phường, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân và các đơn vị thực hiện đúng quy định, nhằm giảm gánh nặng cho lực lượng vệ sinh và giữ mỹ quan thành phố.

Thực tế cho thấy, rác thải sau lũ thường rất hỗn hợp, người dân vứt cả mảnh thủy tinh, chai lọ vỡ vào chung với rác thải bình thường gây khó khăn cho công tác thu gom. Theo ông, cần làm gì để người dân thực hiện tốt hơn việc tự xử lý, phân loại rác thải trước khi đưa tới các điểm tập kết?

Để giảm rủi ro cho công nhân, HEPCO khuyến cáo người dân bọc kín các vật sắc nhọn như thủy tinh vỡ, dao kéo trước khi vứt rác.

Về xử lý, rác lẫn bùn đất được đưa về bãi rác Thủy Phương để chôn lấp, còn rác đủ tiêu chuẩn được đưa đến Nhà máy điện rác Phú Sơn để đốt.

Nếu người dân lưu trữ rác tại nhà cho đến khi nước rút và đưa ra đúng điểm tập kết, khối lượng rác trôi dạt sẽ giảm, công tác thu gom sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn.

Theo ông, cần thay đổi điều gì trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp với cộng đồng để nâng cao ý thức và tạo sự đồng hành lâu dài trong việc bảo vệ môi trường đô thị?

Lượng rác sau lũ tăng cao có nhiều nguyên nhân: Rác trên đường; bèo, rác ở hồ chưa thu gom; cộng thêm việc một số người vứt rác thải sinh hoạt như nệm, xốp, bao rác,… trôi theo nước.

Chúng tôi mong người dân nâng cao ý thức, lưu trữ và phân loại rác tại nhà trước khi đưa ra những điểm tập kết rác thải. HEPCO từ lâu đã tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội của công ty và thông qua sự phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, địa phương, tổ dân phố... để tăng hiệu quả của việc tuyên truyền. Thời gian tới, HEPCO tiếp tục đẩy mạnh việc lan tỏa các thông điệp bảo vệ môi trường, đồng thời phối hợp với địa phương để thay đổi thói quen xử lý rác của người dân bằng nhiều hình thức khác nhau.

Bên cạnh nâng cao ý thức của người dân, HEPCO có kế hoạch gì để nâng cao năng lực thu gom, vệ sinh đô thị trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng tăng?

Chúng tôi luôn có phương án dự phòng về nhân lực và phương tiện. Đồng thời, chủ động thuê thêm phương tiện, nhân lực để đáp ứng tình hình thực tế, đảm bảo năng suất thu gom và tiến độ công việc.

Trong đợt lũ vừa qua, ngoài huy động toàn bộ lực lượng và vật lực, Công ty cũng nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị thuộc công an, quân đội, đoàn thanh niên và người dân địa phương. Nếu chỉ có HEPCO thực hiện, có lẽ đến nay việc vệ sinh môi trường vẫn chưa hoàn tất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty và cộng đồng là yếu tố then chốt giúp nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

HEPCO có đề xuất phương án gì để rác thực sự sạch từ gốc, để Huế thực sự là thành phố xanh từ góc độ rác thải?

Yếu tố then chốt là ý thức của cộng đồng. Mỗi người dân cần lưu trữ, phân loại và bỏ rác đúng giờ, đúng nơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, duy trì các điểm tập kết rác hợp lý, vận hành song song Nhà máy điện rác Phú Sơn và bãi chôn lấp Thủy Phương, đồng thời đề xuất xây dựng các bãi chôn lấp dự phòng cho các tình huống thiên tai.

Xin cảm ơn ông!