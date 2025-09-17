Dấu ấn “Điểm xanh văn hóa”

Kết nối, vận động kinh phí tặng người dân bị thiên tai

Những địa điểm nhếch nhác bởi rác thải, gạch, đá vỡ, gây ô nhiễm môi trường trước đây tại khu vực cầu Lòn, thuộc tổ dân phố (TDP) 5; ngã 5 (TDP 4) và đình Phú Vĩnh (TDP 3) trên địa bàn phường Phường Đúc (cũ), nay đã được xây dựng trở thành những “Điểm xanh văn hóa” khang trang, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Theo ông La Phong (Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phường Đúc cũ, nay là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Hóa), những điểm xanh này đã được xây dựng với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng và hàng ngàn ngày công do đoàn viên, hội viên, người dân đóng góp.

“Những điểm xanh được xây dựng, duy trì, ngày càng phát triển thêm nhiều cây xanh, hoa lá, làm đẹp cảnh quan môi trường đô thị, là minh chứng về sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và hành động của người dân; về sức mạnh của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng”, ông La Phong nhớ lại.

Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy phường Phường Đúc (cũ), Ủy ban MTTQVN phường phối hợp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hàng năm, Ủy ban MTTQVN chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên; thống nhất với cấp ủy, chính quyền về nội dung, kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động; trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào tự quản trong cộng đồng theo hướng “xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Ý thức đã thông, người dân sẵn sàng hưởng ứng các cuộc vận động, chung tay xây dựng các mô hình. Điển hình, người dân TDP 5 đã hiến đất, cây cối trên đất, góp công, góp gần 125 triệu đồng để mở rộng tuyến kiệt và nâng cao cổng chào, cải tạo nhà văn hóa khu vực 3 (trên địa bàn kiệt 1). Đồng thời, xây dựng kiệt 1 được công nhận “sáng - xanh - sạch - đẹp” và xây dựng tuyến cờ kiểu mẫu trên tất cả mọi tuyến đường của TDP. Các “Điểm xanh văn hóa” tại đường Lê Đình Thám và tại đường Trần Thái Tông - Đào Tấn (phường Trường An cũ) cũng là những địa điểm thu hút người dân đến nghỉ ngơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe và gia tăng sự gắn kết.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban MTTQVN phường Thuận Hóa cho biết: Hiện trên toàn phường có 8 điểm xanh văn hóa, những công trình kế thừa từ các đơn vị cũ sau khi sáp nhập là dấu ấn đóng góp mồ hôi, công sức, tâm huyết của các đoàn thể, tổ chức, lực lượng, niềm tự hào của người dân trên địa bàn.

Từ hiệu quả đã đạt được, với tâm thế mới, Ủy ban MTTQVN phường Thuận Hóa thường xuyên tuyên truyền trong các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân về việc nhân rộng mô hình tại các TDP, xây dựng thêm điểm xanh; tổ chức các hoạt động chăm sóc, duy tu bảo dưỡng và kêu gọi đầu tư thêm một số hạng mục cần thiết để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Với sự hưởng ứng, chung sức tích cực của người dân như thời gian qua, cùng với dấu ấn “Điểm xanh văn hóa”, phường Thuận Hóa sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào “Sắc hồng Cố đô”, “Thành phố bốn mùa hoa”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, tạo không gian công cộng xanh, sạch, đẹp, sáng, văn minh, thu hút các tầng lớp nhân dân đến giải trí, rèn luyện sức khỏe và tổ chức các hoạt động cộng đồng.