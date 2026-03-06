Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Các nội dung quy định về dự trữ chiến lược có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 382/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dự trữ quốc gia (Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Dự trữ quốc gia, bảo đảm việc triển khai được thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả.

Xác định trách nhiệm của cơ quan chủ trì và trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ thi hành Luật Dự trữ quốc gia trên phạm vi cả nước; bảo đảm sự phân công rõ ràng, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong quá trình tổ chức thi hành Luật Dự trữ quốc gia, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch đưa ra 8 nhiệm vụ cụ thể để Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan triển khai như sau:

1. Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Luật Dự trữ quốc gia và các văn bản quy định chi tiết Luật trên Cổng Thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, truyền thông nội dung Luật Dự trữ quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Dự trữ quốc gia thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế như qua phương tiện truyền thông, tổ chức tọa đàm, hội nghị, diễn đàn...; trong đó, tập trung các quy định mới của Luật để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

2. Trong tháng 4/2026, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và hàng dự trữ quốc gia.

Trong tháng 9/2026, Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ chiến lược; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dự trữ quốc gia về sử dụng dự trữ chiến lược để điều tiết thị trường; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố đề xuất danh mục chi tiết hàng dự trữ chiến lược, cơ chế quản lý hàng dự trữ chiến lược; đề xuất việc sử dụng hàng dự trữ chiến lược để điều tiết thị trường và phối hợp trong quá trình xây dựng 2 Nghị định này.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia trong tháng 4/2026.

3. Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp về dự trữ quốc gia.

4. Trong năm 2026, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến dự trữ quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Dự trữ quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia.

5. Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động dự trữ quốc gia; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia.

6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý về dự trữ quốc gia.

7. Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng vị trí việc làm, rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác dự trữ quốc gia.

8. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Luật Dự trữ quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia.