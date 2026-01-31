  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Giải bi sắt Đại hội Thể dục thể thao thành phố thu hút nhiều vận động viên cao tuổi tranh tài

ClockThứ Bảy, 07/03/2026 11:29
HNN.VN - Giải bi sắt Đại hội Thể dục thể thao (ĐH TDTT) thành phố Huế lần X - 2026 khai mạc sáng 7/3 tại Trung tâm Thể thao thành phố. Đáng chú ý, giải đấu có sự góp mặt của nhiều VĐV từ 70 tuổi trở lên tham dự.

Khai mạc giải Billiards Đại hội Thể dục thể thao thành phốƯu tiên các môn ASIAD, Olympic tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp

 Lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ sau mỗi lượt thi đấu của VĐV

Giải quy tụ gần 100 VĐV đến từ 13 đơn vị trên địa bàn thành phố, gồm các xã, phường: Thuận Hóa, Phú Xuân, Phong Điền, Thanh Thủy, Hóa Châu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương Thủy, Phong Phú, Kim Trà, Dương Nỗ, Đan Điền và Quảng Điền.

Trong 2 ngày 7 & 8/3, các VĐV tranh tài ở 6 bộ huy chương với 2 nội dung đơn nam, đôi nam ở các lứa tuổi: dưới 35, từ 36 - 50 và trên 50 tuổi.

Ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, bi sắt nằm trong nội dung thi đấu tại ĐH TDTT toàn quốc và không ít lần xuất hiện tại SEA Games. Đây là bộ môn đơn giản, dễ chơi, thích hợp với nhiều lứa tuổi. Với việc tổ chức, duy trì giải đấu thường niên, ngành thể thao thành phố mong muốn quy tụ được ngày càng nhiều các VĐV tham gia, từng bước nâng cao số lượng, chất lượng phong trào môn bi sắt tại Huế.

Như vậy, ĐH TDTT thành phố lần X - 2026 đã tổ chức thi đấu 12 môn, gồm: Đua ghe, Karate, Taekwondo, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, Vovinam, cờ vua, cờ tướng, Billiards và bi sắt.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: bi sắtvđvđại hội thể dục thể thao thành phốĐH TDTT
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Taekwondo và những đột phá nổi bật

Hơn 1.300 võ sinh, hơn 30 điểm tập, tỷ lệ võ sinh đạt đai Đen trong top 3 toàn quốc, tỷ lệ võ sinh đạt thăng đẳng Quốc gia cao nhất cả nước… là những dấu ấn nổi bật trong năm 2025 của Liên đoàn Taekwondo thành phố, được công bố tại lễ tổng kết diễn ra sáng nay, 25/1.

Taekwondo và những đột phá nổi bật
Khởi tranh giải bóng bàn Đại học, Cao đẳng Huế 2025

Giải bóng bàn Đại học, Cao đẳng Huế 2025 khai mạc tối 5/1 tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế. Đây là sân chơi truyền thống do Hội Thể thao Đại học và Chuyện nghiệp Huế, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế phối hợp tổ chức.

Khởi tranh giải bóng bàn Đại học, Cao đẳng Huế 2025
Khởi tranh giải Vovinam Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần X

Giải Vovinam Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP. Huế lần X năm 2025 – 2026 khai mạc sáng 20-21/12 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi thành phố. Đây là môn thi đấu thứ 8 sau đua ghe, Karate, Taekwondo, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn của Đại hội lần này.

Khởi tranh giải Vovinam Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần X

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top