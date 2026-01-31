Giải bi sắt Đại hội Thể dục thể thao thành phố thu hút nhiều vận động viên cao tuổi tranh tài

Lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ sau mỗi lượt thi đấu của VĐV

Giải quy tụ gần 100 VĐV đến từ 13 đơn vị trên địa bàn thành phố, gồm các xã, phường: Thuận Hóa, Phú Xuân, Phong Điền, Thanh Thủy, Hóa Châu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương Thủy, Phong Phú, Kim Trà, Dương Nỗ, Đan Điền và Quảng Điền.

Trong 2 ngày 7 & 8/3, các VĐV tranh tài ở 6 bộ huy chương với 2 nội dung đơn nam, đôi nam ở các lứa tuổi: dưới 35, từ 36 - 50 và trên 50 tuổi.

Ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, bi sắt nằm trong nội dung thi đấu tại ĐH TDTT toàn quốc và không ít lần xuất hiện tại SEA Games. Đây là bộ môn đơn giản, dễ chơi, thích hợp với nhiều lứa tuổi. Với việc tổ chức, duy trì giải đấu thường niên, ngành thể thao thành phố mong muốn quy tụ được ngày càng nhiều các VĐV tham gia, từng bước nâng cao số lượng, chất lượng phong trào môn bi sắt tại Huế.

Như vậy, ĐH TDTT thành phố lần X - 2026 đã tổ chức thi đấu 12 môn, gồm: Đua ghe, Karate, Taekwondo, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, Vovinam, cờ vua, cờ tướng, Billiards và bi sắt.