Phát hiện 67 thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, 675 sản phẩm không đạt chất lượng

Hình ảnh sản phẩm ăn ngon Baby Shark nghi là giả. (Ảnh: VTV)

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh cho biết, cơ quan này nhận được công văn số 864/VPCQCSĐT-P3 ngày 13/2/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, qua quá trình đấu tranh, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đã xác định 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Đồng thời, 675 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác có thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Các sản phẩm nêu trên do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, gia công trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, thành phố Hà Nội, và nhà máy sản xuất tại khối 8, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra và phối hợp Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm trên địa bàn.

Trong quá trình rà soát, kiểm tra nếu phát hiện các lô sản phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường thì tiến hành thu hồi và cung cấp ngay thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 331/KHBCĐTƯATTP ngày 26/2/2026 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026; công văn số 8693/BYT-ATTP ngày 11/12/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; công văn số 656/BYT-ATTP ngày 1/2/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và công văn số 2223/ATTP-PCTTR ngày 5/11/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm.

Được biết, năm 2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech cùng ba người gồm Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, Công ty Herbitech đã sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả để sản xuất và đưa các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ra thị trường.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định hai sản phẩm ăn ngon Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 là hàng giả. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang giám định 115 mẫu sản phẩm khác có dấu hiệu giả.

Cơ quan điều tra cũng xác định lãnh đạo công ty chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hơn 121 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

https://nhandan.vn/phat-hien-67-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-gia-675-san-pham-khong-dat-chat-luong-post946800.html?gidzl=AWzc8YCQa5ie4cyY8mQPM2qMPY8_1SfVO1epA3e5omHa56D-FGkKL3CSOYe-N9XGC4atB68y9ivE9ngTMG