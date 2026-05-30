Đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Sáng 3/6, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn.

Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đối với Huế, nhiệm vụ này được triển khai trong bối cảnh đặc biệt khi địa phương vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vừa thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương. Đây là hai nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa lịch sử, tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn; hoạt động của chính quyền các cấp đi vào nền nếp; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cho biết, điểm nổi bật là việc sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả hoạt động. Các cơ quan trong hệ thống chính trị được kiện toàn đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt. Cùng với đó, thành phố đã hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, cơ chế phân công, phân cấp, phân quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ trách nhiệm, sát cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Toàn cảnh hội nghị

Một trong những kết quả nổi bật là chính quyền cấp xã được trao nhiều thẩm quyền hơn, từng bước trở thành cấp trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp. Việc phân cấp rõ ràng đã góp phần nâng cao tính chủ động của cơ sở trong quản lý đất đai, xây dựng, an sinh xã hội và xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Cải cách hành chính tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng công nghệ số giúp cắt giảm nhiều khâu trung gian, rút ngắn từ 30 - 50% thời gian giải quyết đối với nhiều thủ tục hành chính. Đặc biệt, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian và chi phí đi lại. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với tinh thần phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại nhiều địa phương đạt từ 90 -100%.

Thành phố đã số hóa khoảng 1,2 triệu hồ sơ hộ tịch; 100% cơ sở giáo dục và y tế triển khai hồ sơ điện tử, bệnh án điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Tại nhiều xã, phường, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 90% đến gần 100%.

Cùng với những kết quả về tổ chức bộ máy, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP năm 2025 tăng 8,5%, quý I/2026 tăng 9,01%; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiều sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức thành công.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố khẳng định, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn lúng túng; nguồn nhân lực cơ sở chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn triển khai, thành phố rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong đó, sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu là yếu tố quyết định. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực và cơ chế kiểm soát trách nhiệm; công tác cán bộ phải gắn với yêu cầu chuyển đổi số và quản trị hiện đại.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn như áp lực nhân lực ở cơ sở, hạ tầng số, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành và những bất cập trong phân cấp, phân quyền. Nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện vị trí việc làm, tăng cường nguồn lực cho cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ vận hành mô hình ngày càng hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là sự đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức quản trị của chính quyền và cách thức phục vụ Nhân dân. Bộ máy được tinh gọn hơn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân được rút ngắn; thẩm quyền được giao rõ hơn và trách nhiệm được xác định cụ thể hơn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành mô hình trong thời gian tới, Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08 của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Thành phố tiếp tục xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy; đồng thời tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, quy hoạch, môi trường đầu tư.

Nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của quá trình đổi mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định: Thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được đánh giá bằng chất lượng phục vụ Nhân dân, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.