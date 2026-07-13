Phường An Cựu ra mắt mô hình “Nhà văn hóa số”

Người dân được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Mô hình được triển khai trên cơ sở thực hiện Luật Chuyển đổi số năm 2025, Nghị định số 224/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ. UBND phường An Cựu thành lập Điểm hỗ trợ xã hội số và lựa chọn xây dựng theo mô hình “Nhà văn hóa số” nhằm phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở, tạo không gian để người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số và sử dụng các dịch vụ số thiết yếu.

Tại “Nhà văn hóa số”, người dân được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử cùng nhiều tiện ích số khác. Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh, internet an toàn, nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng và giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng các nền tảng số.

Theo UBND phường An Cựu, mô hình hướng đến mục tiêu xây dựng địa điểm “dễ tìm - dễ đến - dễ sử dụng - dễ được hỗ trợ”, để mọi người dân, từ người cao tuổi đến thanh niên, người lao động đều có thể tiếp cận, học tập và được hỗ trợ kỹ năng số khi cần.

Việc đưa “Nhà văn hóa số” vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy người dân tham gia sử dụng các dịch vụ số, qua đó từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn phường.