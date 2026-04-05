Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính ở phường Thanh Thủy

Cụ thể hóa bằng chương trình hành động

Sau mỗi kỳ đại hội, nghị quyết (NQ) chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành hành động. Tại Huế, yêu cầu chuyển từ “học tập” sang “hành động” đang được triển khai rõ nét ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống.

Nhiều địa phương đã đưa NQ vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, gắn với từng khu dân cư, từng phần việc thiết thực. Từ trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến phát triển sản xuất, NQ dần hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân.

Tinh thần khẩn trương, nghiêm túc được thể hiện rõ trong quá trình triển khai các NQ, chỉ thị của Trung ương tại Huế. Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Thành ủy đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, làm cơ sở để các cấp ủy triển khai đồng bộ.

Từ định hướng chung, các địa phương đã chủ động triển khai những đầu việc sát thực tiễn, xác định rõ lộ trình và kết quả cần đạt. Nguyên tắc “6 rõ”: Rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực, rõ người chịu trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ thời gian và rõ kết quả được quán triệt, trở thành yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức thực hiện.

Tinh thần này đã nhanh chóng lan tỏa xuống cơ sở bằng những cách làm cụ thể. Ở phường Thuận Hóa, cán bộ không chỉ họp bàn mà trực tiếp xuống từng tổ dân phố để rà soát các vấn đề tồn tại. Trong các đợt cao điểm, địa phương đã tập trung xử lý các điểm lấn chiếm lòng lề đường, vận động đông đảo hộ dân ký cam kết giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị.

Cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm từng việc” đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông Hoàng Quý, một người dân phường Thuận Hóa chia sẻ: “Trước đây nhắc nhiều lần vẫn còn tái lấn chiếm, nhưng lần này cán bộ xuống tận nơi, làm quyết liệt nên bà con cũng tự giác hơn”. Những chuyển biến tưởng chừng nhỏ, nhưng lại là minh chứng sinh động cho việc NQ đã đi vào đời sống.

Ở khu vực nông thôn, việc cụ thể hóa NQ cũng được triển khai theo hướng thiết thực. Các lớp tập huấn do Hội Nông dân thành phố tổ chức không chỉ dừng ở việc phổ biến chủ trương mà đi sâu hướng dẫn kỹ thuật, định hướng sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhiều mô hình sản xuất gắn với thị trường được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, nhiều địa phương còn gắn việc thực hiện NQ với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các phong trào “tuyến đường xanh - sạch - sáng”, “khu dân cư không rác thải” được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong Nhân dân.

Để nghị quyết không “dừng trên giấy”

Nếu chương trình hành động là bước khởi đầu thì kiểm tra, giám sát vẫn là khâu có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức thực hiện. Điều này đòi hỏi các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần chú trọng hơn để bảo đảm NQ được triển khai thống nhất, hiệu quả.

Theo chỉ đạo của đồng chí Lê Hoài Trung đối với việc đưa NQ Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy phải tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tinh thần “hành động” được UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh tại Hội nghị Thành ủy lần thứ năm: “Các địa phương khẩn trương cụ thể hóa NQ bằng chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả, không để chậm trễ, kéo dài”.

Tại cơ sở, tinh thần này được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ rất rõ. Ở phường An Cựu, chính quyền đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ và yêu cầu hoàn thành dự án đường Hoàng Thị Loan trước ngày 30/4. Việc xác định mốc thời gian cụ thể không chỉ tạo áp lực tiến độ mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Ở nhiều địa phương, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thường xuyên. Những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng. Tại phường Hương An, việc triển khai NQ gắn với thực tiễn địa phương, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ nhiệm vụ, chủ động tổ chức thực hiện. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả triển khai mà còn tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Việc theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả thực hiện các nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, giúp công tác kiểm tra, giám sát trở nên minh bạch, kịp thời và hiệu quả hơn.

Từ “học tập” sang “hành động” không chỉ là sự thay đổi về cách làm mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Khi NQ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân và được kiểm tra đến cùng, sức sống của NQ sẽ được khẳng định rõ nét.