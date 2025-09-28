  • Huế ngày nay Online
Tạm dừng khai thác 4 sân bay miền Trung vì bão số 10

Tối 27/9, Cục Hàng không Việt Nam thông báo ngừng tiếp thu tàu bay tại Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28/9 để bảo đảm an toàn bay trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi).

Cảng hàng không trong mưa bão: Ảnh minh họa

Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại bốn sân bay miền trung trong ngày 28/9 để bảo đảm an toàn hoạt động bay, người và tài sản.

Cụ thể, sân bay Đồng Hới ngừng tiếp thu tàu bay từ 13 giờ đến 22 giờ ngày 28/9; sân bay Thọ Xuân từ 22 giờ ngày 28/9 đến 7 giờ ngày 29/9; sân bay quốc tế Phú Bài từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 28/9; sân bay quốc tế Đà Nẵng từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 28/9.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Đồng thời, các cảng hàng không cần kiểm tra hệ thống hạ tầng, thông tin liên lạc; triển khai phương án chống ngập úng, bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị; chuẩn bị khắc phục sự cố để nhanh chóng ổn định hoạt động sau bão. 

Đối với các cảng hàng không đang thi công xây dựng như Cát Bi, Vinh, Đồng Hới, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu dừng thi công theo diễn biến bão và chủ động phương án bảo vệ công trình.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không, cảng vụ hàng không tăng cường phối hợp, cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng để điều chỉnh kế hoạch bay kịp thời, giảm thiểu tác động tiêu cực, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Theo nhandan.vn
