  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 28/09/2025 07:02

Phòng tránh bão số 10: Hạn chế ra đường từ 10h đến 14h ngày 28/9

HNN.VN - Sáng 28/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế đã phát đi thông báo cảnh báo hạn chế ra đường khi gió lớn trong bão số 10 (Bualuoi).

Người dân không được ra đường từ 7h00 ngày 27/10 để tránh, trú bão số 6

Người dân nên hạn chế ra đường trong thời gian diễn ra mưa bão

Theo đó, yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h ngày 28/9/2025 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế.

Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến bão tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền người dân tại địa bàn mình quản lý, phòng tránh bão đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.

Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa bão, trên các phương tiện thông tin đại chúng (Hue-S, Facebook, Trang thông tin phòng chống thiên tai thành phố, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố). Các trường hợp khẩn cấp gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ.

Do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày 28/9/2025 vùng ven biển TP. Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to; đặc biệt các xã/phường ven biển Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Không ra đườngmưa bão số 10TP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Truyền thông bảo vệ trẻ em trong tình huống thiên tai

Trong 2 ngày (17 và 18/9), tại TP. Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (PCTT) phối hợp với tổ chức UNICEF tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tập huấn về truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai”.

Truyền thông bảo vệ trẻ em trong tình huống thiên tai
Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ Quốc khánh 2/9:
Tăng chuyến, nâng cao chất lượng phục vụ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài đến 4 ngày, lại trùng với kỳ nghỉ cuối tuần, nên lượng khách du lịch đến Huế tăng đột biến. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, các đơn vị vận tải trên địa bàn TP. Huế đã chủ động tăng chuyến.

Tăng chuyến, nâng cao chất lượng phục vụ
Triển khai các phương án phòng, chống bão số 6

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế, sáng nay (30/8), áp thấp nhiêt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).

Triển khai các phương án phòng, chống bão số 6

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top