Phòng tránh bão số 10: Hạn chế ra đường từ 10h đến 14h ngày 28/9

Người dân nên hạn chế ra đường trong thời gian diễn ra mưa bão

Theo đó, yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h ngày 28/9/2025 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế.

Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến bão tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền người dân tại địa bàn mình quản lý, phòng tránh bão đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.

Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa bão, trên các phương tiện thông tin đại chúng (Hue-S, Facebook, Trang thông tin phòng chống thiên tai thành phố, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố). Các trường hợp khẩn cấp gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ.

Do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày 28/9/2025 vùng ven biển TP. Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to; đặc biệt các xã/phường ven biển Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.