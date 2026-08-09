Công khai tiến độ thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và xử lý tài sản công

Thúc đẩy các dự án đầu tư sẽ góp phần tăng thu ngân sách (Trong ảnh: dự án khu dân cư Đào Tấn)

Thu ngân sách phân hóa mạnh ở các địa phương

Tính đến ngày 7/8, tổng thu ngân sách Nhà nước toàn thành phố đạt 10.143 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán được HĐND giao năm 2026. Riêng khối xã, phường số thu đạt 74,5% dự toán giao, tăng 4,2 điểm phần trăm so với mức 70,3% của kỳ trước.

Xét theo tỷ lệ hoàn thành dự toán, xã A Lưới 3 đứng đầu với 584,9%, tiếp đến là A Lưới 1 đạt tỷ lệ 481,3%; A Lưới 4 423,4%; Khe Tre 239,8% và phường Thuận An 215,5%. Nhiều địa phương khác cũng có số thu vượt dự toán giao gồm: xã Long Quảng đạt 170%; phường Thủy Xuân 143,3%; Phong Dinh 134,9%; xã Phú Vang 127,9%; Nam Đông 126,2%; Phong Thái 111,9%; An Cựu 109,8% và Phong Điền 108,1%. Toàn thành phố có 13/40 xã, phường đạt trên 100% dự toán thu ngân sách năm 2026.

Ở nhóm có tỷ lệ hoàn thành thấp có phường Dương Nỗ phường Vỹ Dạ đạt 30,2%; xã Lộc An 32,4%... Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành dự toán không đồng nghĩa với quy mô dự toán và số thu thực tế. Đáng chú ý từ ngày 31/7 đến 7/8, nhiều địa phương có tỷ lệ tăng thu nhanh. Điển hình, xã Phú Lộc tăng thu thêm 11,225 tỷ đồng so với tuần trước, đưa tỷ lệ hoàn thành dự toán tăng từ 41,9% lên 79,9%. Số thu tăng thêm này chủ yếu là nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Dự án sửa chữa cấp bách đập Thảo Long đang được đẩy nhanh tiến độ.

11 địa phương giải ngân cao hơn bình quân cả nước

Theo kết quả công khai giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, tính đến ngày 7/8, TP. Huế giải ngân đạt 35,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu tính toàn bộ các nguồn vốn, tỷ lệ giải ngân chung của thành phố đạt 28,9%,.

Ở khối xã, phường có 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, phường Phong Dinh dẫn đầu với tỷ lệ giải ngân đạt 90,7%; xã Khe Tre đạt 76,7%, tiếp đến là phường Phong Thái đạt 69,2%; xã Bình Điền 62,7% và phường Kim Trà 61,8%.

Các địa phương còn lại trên mức bình quân cả nước gồm: Phường Hóa Châu và phường Mỹ Thượng cùng đạt 56,5%; xã Hưng Lộc 54,6%; phường Phong Điền 53,2%; phường Phong Phú 46% và xã Phú Vinh 43,1%. Ngoài ra, 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước. Khoảng cách giải ngân vốn đầu tư công ở nhóm các địa phương hiện khá lớn từ 6,6% ở nhóm thấp nhất đến 90,7% ở địa phương dẫn đầu.

Ở khối cơ quan, đơn vị cấp thành phố, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026 đạt tỷ lệ 100%; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Huế đạt 93,2%; Sở Xây dựng đạt 92%.

Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công sẽ tạo thêm dư địa tăng thu ngân sách.

Hoàn thành xử lý 189/548 cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công

Theo số liệu công khai của UBND TP. Huế, đến ngày 7/8, toàn thành phố đã hoàn thành xử lý 189 trong tổng số 548 cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công, đạt tỷ lệ 34,5%. So với kỳ trước, tỷ lệ xử lý tài sản công trên địa bàn thành phố tăng từ 29,9% lên 34,5%. Riêng trong thời gian từ ngày 31/7 đến 7/8, toàn thành phố có thêm 25 cơ sở nhà, đất được hoàn thành xử lý.

Theo bảng công khai có 22 đơn vị, địa phương có kết quả xử lý trên mức bình quân chung toàn thành phố. Trong nhóm địa phương dẫn đầu gồm: Phường Hóa Châu, xã A Lưới 1 và A Lưới 4 đều đã hoàn thành 100% số cơ sở nhà, đất cần xử lý. Tiếp đến là phường Thuận Hóa đạt 85,7%; phường An Cựu đạt 66,7%.

Một số địa phương có số lượng tài sản công cần xử lý khá lớn nhưng tỷ lệ hoàn thành đạt trên mức bình quân chung như: Phong Điền; Quảng Điền; Phú Lộc. Từ 31/7 đến 7/8, một số đơn vị, địa phương có thêm nhiều cơ sở hoàn thành xử lý phải kể đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoàn thành thêm 7 cơ sở; Quảng Điền thêm 5 cơ sở; Hóa Châu, Kim Long, Dương Nỗ và Phú Vang cùng hoàn thành thêm 2 cơ sở.