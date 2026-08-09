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Khẩn trương khắc phục tuyến đường nối bãi tắm Thuận An - Phú Thuận bị sạt lở

HNN.VN - Ngày 9/8, UBND phường Thuận An đã huy động hàng trăm người tham gia khắc phục, gia cố khu vực bãi tắm biển bị sóng biển xâm thực mạnh, gây sạt lở.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ dự án kè chống sạt lở sông Bồ Cử tri Thuận An kiến nghị đầu tư hạ tầng, chống sạt lở Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển xã Phú Thuận và phường Thuận An

Các lực lượng phối hợp khắc phục sạt lở 

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận An, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây sóng lớn khiến tuyến đường bê tông nối từ bãi biển Thuận An với bãi biển Phú Thuận, phường Thuận An bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 300m.

Ghi nhận hiện trường cho thấy, tại đoạn tuyến đường bê tông bị sạt lở, nhiều vị trí phía dưới nền đường đã bị cát cuốn trôi, tạo thành những khoảng rỗng lớn, hở hàm ếch. Tình trạng này khiến nền đường có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở, đặc biệt nếu sóng biển lớn tiếp tục xuất hiện, đe dọa gây hư hỏng thêm tuyến đường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND phường, ngay từ sáng sớm, các cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận An phối hợp với lực lượng dân quân cơ động, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Hải đội Biên phòng 2 thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố khẩn trương tiến hành gia cố, khắc phục tình trạng này.

Các lực lượng được chia thành nhiều nhóm, dùng bao đựng cát đưa xuống gia cố các vị trí tuyến đường bị sạt lở. Các bao cát được xếp, chèn phía dưới nền đường, lấp những khoảng trống do cát bị sóng cuốn trôi, từng bước gia cố nền và hạn chế tình trạng sạt lở tiếp tục lan rộng. Bên cạnh đó, một số khối bê tông được tập kết tại các vị trí xung yếu để phục vụ công tác gia cố.

Máy móc cơ giới cũng được huy động hỗ trợ xử lý những điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Việc triển khai các biện pháp khắc phục nhằm xử lý bước đầu những vị trí xung yếu, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn khu vực bãi tắm trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Công tác khắc phục sạt lở đang được triển khai khẩn trương

Nhiều năm qua, khu vực bãi tắm biển Phú Thuận, Thuận An bị ảnh hưởng nặng nề do sóng biển vào mỗi mùa mưa bão khiến đoạn đường ở khu bãi tắm này bị vỡ nát.

Từ ngày 20/6, Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố làm chủ đầu tư đã được khởi công. Đến nay dự án đã thi công đạt khoảng 30%, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Dự án gồm 2 đoạn đê ngầm giảm sóng, mỗi đoạn dài 365m, đặt cách nhau 125m và cách bờ khoảng 250-300m; tuyến kè bảo vệ bờ dài 670m; mỏ hàn bằng ống địa kỹ thuật dài 250m cùng các tuyến đường kết nối, hệ thống phao báo hiệu và hạng mục phụ trợ.

Mục tiêu chính của dự án là giảm năng lượng sóng, hạn chế xói lở, ổn định đường bờ, bảo vệ khu dân cư và hạ tầng ven biển Thuận An, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ tại khu vực.

Nguyên An
 Từ khóa:
thuận ansạt lởkhắc phục
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