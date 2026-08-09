Tăng tốc giải ngân đầu tư công: Quyết tâm phải đi cùng hành động quyết liệt

Dự án sửa chữa cấp bách đập Thảo Long đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: H. Loan

Đang thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước

Đến hết ngày 31/7, tỷ lệ giải ngân của thành phố theo kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 34,1%, tăng 1,4 điểm phần trăm so với tuần trước (32,7%). Nếu tính toàn bộ các nguồn vốn, tỷ lệ đạt 27,7%, cũng tăng từ 26,3%. Đây là mức tăng đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều dự án (DA) đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn khá nhiều so với mức bình quân chung của cả nước là 38,5%.

Điều đáng mừng là nhiều đơn vị đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ. Nổi bật nhất là Báo và Phát thanh, truyền hình Huế khi hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 94,5%, tiếp tục duy trì vị trí nhóm dẫn đầu. Sở Xây dựng đạt 92,1%, tăng mạnh trong tuần với giá trị giải ngân thêm 1.150 triệu đồng. Cùng với đó là Ban Quản lý DA khu vực 3 đạt 58,2%, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng từ 28% lên 50,5%, Trung tâm Công viên cây xanh đạt 45,6%, hay Ban Quản lý DA khu vực 1 đạt 41% sau khi giải ngân thêm hơn 40 tỷ đồng chỉ trong một tuần.

Đây là những tập thể cần được biểu dương bởi kết quả đạt được không chỉ phản ánh năng lực quản lý, điều hành mà còn cho thấy sự chủ động trong tháo gỡ thủ tục, đôn đốc nhà thầu, xử lý các vướng mắc phát sinh để đưa nguồn vốn đầu tư nhanh chóng đi vào nền kinh tế.

Ở cấp xã, phường, nhiều địa phương cũng có kết quả rất tích cực. Phường Phong Dinh đạt 90,4%, xã Khe Tre đạt 76,7%, phường Phong Thái đạt 69,2%, xã Bình Điền đạt 62,7%, xã Hưng Lộc đạt 54,6%, phường Phong Điền đạt 52,9%, phường Mỹ Thượng đạt 52,2% và phường Kim Trà đạt 51,3%. Đáng chú ý, nhiều địa phương có mức tăng rất nhanh trong tuần như Phong Thái tăng thêm 3.304 triệu đồng, Phong Quảng tăng 3.653 triệu đồng, Mỹ Thượng tăng 2.782 triệu đồng.

Những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Bên cạnh những điểm sáng, bảng số liệu cũng chỉ ra những “điểm nghẽn” cần được tập trung tháo gỡ. Điều đáng quan tâm nhất không phải là một số đơn vị có tỷ lệ thấp do quy mô vốn nhỏ, mà là nhiều chủ đầu tư đang quản lý nguồn vốn rất lớn nhưng tiến độ giải ngân vẫn còn chậm. Đây mới là yếu tố quyết định đến tỷ lệ chung của toàn thành phố.

Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng khu vực 2 được giao trên 1.059 tỷ đồng nhưng mới đạt 38,2%. Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng công trình giao thông quản lý hơn 1.144 tỷ đồng, mới đạt 35,7%, dù riêng trong tuần đã giải ngân thêm tới 58 tỷ đồng. Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị với kế hoạch vốn hơn 1.022 tỷ đồng mới đạt 34,9%. Đây đều là những đơn vị chỉ cần tăng thêm vài điểm phần trăm cũng sẽ kéo tỷ lệ giải ngân chung của thành phố tăng lên đáng kể.

Một số đơn vị khác cũng cần có giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn. Chẳng hạn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị quản lý hơn 418 tỷ đồng vốn đầu tư, chủ yếu là các DA trùng tu, tu bổ di tích, hiện mới giải ngân 23,6%.

Ở cấp địa phương, vẫn còn không ít nơi có tỷ lệ rất thấp như phường Vỹ Dạ (14,7%), phường An Cựu (15%), phường Thanh Thủy (15,3%), phường Thuận Hóa (16,6%), xã Phú Vang (19%), đặc biệt xã A Lưới 4 mới đạt 6,6% và xã A Lưới 1 chỉ đạt 4,6%.

Thực tế cho thấy, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp không phải vì thiếu quyết tâm mà chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh DA, đấu thầu, nghiệm thu khối lượng hoặc biến động giá vật liệu. Đây đều là những “điểm nghẽn” đã được nhận diện từ lâu. Điều quan trọng lúc này là từng chủ đầu tư cần rà soát kỹ từng DA, xác định đúng nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể, thay vì chỉ báo cáo những khó khăn mang tính chung chung.

Trong những tháng còn lại của năm, áp lực giải ngân sẽ rất lớn. Nếu không có những giải pháp mạnh mẽ ngay từ đầu tháng 8, khối lượng công việc sẽ dồn vào cuối năm, dễ dẫn đến tình trạng vừa chậm tiến độ, vừa ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ngược lại, nếu các ban quản lý DA có quy mô vốn lớn, đặc biệt là các DA giao thông, hạ tầng đô thị, bảo tồn di tích và các DA khu vực, đồng loạt tháo gỡ được các nút thắt hiện nay, tỷ lệ giải ngân của Huế hoàn toàn có thể bứt phá trong thời gian ngắn.

Những kết quả tích cực của tuần qua cho thấy khi người đứng đầu quyết liệt, khi các khó khăn được xử lý kịp thời thì tiến độ giải ngân hoàn toàn có thể cải thiện nhanh chóng. Điều cần thiết lúc này là tiếp tục phát huy những điển hình làm tốt, nhân rộng kinh nghiệm của các đơn vị dẫn đầu; đồng thời tập trung chỉ đạo, kiểm tra và tháo gỡ kịp thời đối với các DA có quy mô vốn lớn đang giải ngân chậm.

Đầu tư công luôn được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và tạo dư địa phát triển cho địa phương. Vì vậy, tiến độ giải ngân không chỉ phản ánh năng lực điều hành của từng chủ đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của cả thành phố.

Khi từng “điểm nghẽn” được khơi thông, dòng vốn đầu tư công sẽ thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, hoàn thiện hạ tầng và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế trong năm 2026.