Mời đón đọc Huế ngày nay số 495, phát hành ngày 10/8

Trang nhất Báo Huế ngày nay

Trang thời sự - Chính trị với những ý kiến của Đoàn ĐBQH TP. Huế tại nghị trường, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý trong các lĩnh vực đang chịu tác động mạnh của thực tiễn và công nghệ. Từ kiểm soát rủi ro ngân hàng đến quản trị xuất bản số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu vừa tháo gỡ vướng mắc, vừa bảo đảm an toàn và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Trang Kinh tế dành điểm nhấn cho bài “Tăng tốc giải ngân đầu tư công: Quyết tâm phải đi cùng hành động quyết liệt”. Đến hết ngày 31/7, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 34,1%, có cải thiện nhưng vẫn thấp hơn bình quân chung cả nước. Bài viết chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ để dòng vốn đầu tư thực sự trở thành động lực tăng trưởng.

Nhiều thông tin đáng lưu ý ở trang Văn hóa - Y tế.

Ở trang Văn hóa - Y tế, bài “Cơ chế đặc thù và bài toán phát huy giá trị di sản” nhìn lại gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 38, với khoảng 2.137 tỷ đồng được huy động cho đầu tư phát triển. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là bảo tồn, trùng tu mà còn phải lượng hóa hiệu quả kinh tế - xã hội, để di sản tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho phát triển bền vững.

Trang Đời sống - Xã hội mang đến những câu chuyện an sinh gần gũi. “Đa dạng nguồn lực hỗ trợ nạn nhân da cam” cho thấy những nỗ lực chăm lo ngày càng cụ thể: gần 6.000 suất quà trị giá hơn 1,4 tỷ đồng đã được trao trong 6 tháng đầu năm; 82 hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng.

Trang Bạn đọc với bài “Dùng đất lẫn đá đắp nền đường tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn” đi tìm câu trả lời trước những băn khoăn của người dân về chất lượng vật liệu đắp nền. Nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát khẳng định vật liệu được kiểm soát và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Cùng nhiều thông tin văn hóa, xã hội và quốc tế đáng chú ý, Báo Huế ngày nay số 495 tiếp tục chuyển tải những vấn đề lớn của thành phố qua những câu chuyện cụ thể, gần với đời sống và mối quan tâm của người dân.