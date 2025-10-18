  • Huế ngày nay Online
Chấn chỉnh thông tin về mưa lũ trên các trang mạng xã hội

HNN.VN - Qua theo dõi trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện thông tin, hình ảnh không đúng sự thật về ảnh hưởng của mưa lũ, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân cũng như ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

 Chính quyền địa phương đang cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 1/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc chấn chỉnh hoạt động đăng tải thông tin về tình hình thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng xã hội.

Trong những ngày qua, thành phố đã trải qua đợt mưa lũ rất lớn, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội đã tích cực, chủ động tham gia truyền tải thông tin diễn biến mưa lũ và công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của chính quyền địa phương các cấp đến với quần chúng Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống, ứng phó thiên tại trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, qua theo dõi trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin, hình ảnh không đúng sự thật, phóng đại mức độ ảnh hưởng của mưa lũ, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương các cấp và niềm tin của người dân.

Để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống, ứng phó thiên tai được chính xác, kịp thời, thống nhất, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu, các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội khi đưa tin về diễn biến thiên tai phải trích dẫn đầy đủ nội dung thông tin đã được cơ quan khí tượng thủy văn và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố công bố. Không được đưa tin giả, không được trích xuất, đăng tải thông tin không đầy đủ bản tin, tin gây hoang mang trong Nhân dân.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phối hợp với Công an thành phố xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, hình ảnh không đúng thực tế.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đăng tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, phải sử dụng đầy đủ bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố công bố. Tuyệt đối không chia sẻ, phát tán các thông tin giả, tin chưa được kiểm chứng; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân theo dõi thông tin từ các kênh chính thống của Trung ương và thành phố.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
