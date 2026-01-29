Từ khoa học công nghệ đến chuẩn điều hành mới

Các thiết bị và giải pháp công nghệ thông minh được giới thiệu trực tiếp tới lãnh đạo thành phố và các sở, ngành cho thấy chuyển đổi số đang đi vào không gian quản lý và sản xuất thực tế

Lấy chất lượng làm thước đo điều hành

Sau hơn nửa năm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, yêu cầu đặt ra đối với bộ máy hành chính đã thay đổi rõ rệt. Không gian quản lý rộng hơn, đầu mối công việc nhiều hơn, trong khi kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, cách điều hành dựa vào tổng hợp báo cáo định kỳ hay đánh giá cảm tính không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tập trung trực diện vào điểm nghẽn này. Chất lượng công việc phải được đo đếm, theo dõi và đánh giá bằng bộ chỉ số KPI. Trong đó, dữ liệu số giữ vai trò quan trọng để phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Theo tinh thần này, hiệu quả điều hành không còn là nhận xét mang tính tổng kết cuối năm, mà là kết quả hiển thị thường xuyên trên các nền tảng số.

Để hiện thực hóa yêu cầu đó, nền tảng giám sát KPI chỉ tiêu, nhiệm vụ được triển khai thống nhất từ cấp thành phố đến cấp xã. Toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ được số hóa theo nghị quyết của Thành ủy, chương trình hành động của UBND thành phố và kế hoạch công tác hằng năm của từng sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở dữ liệu này, mỗi đơn vị có thể theo dõi tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành và những nhiệm vụ đang chậm so với yêu cầu.

Không chỉ dừng ở theo dõi, hệ thống còn tự động phân tích, xếp loại mức độ hoàn thành theo KPI và hỗ trợ nhận diện nguyên nhân hạn chế để cơ quan, đơn vị chủ động điều chỉnh. Việc giám sát được tích hợp trên nền tảng số dùng chung, cho phép lãnh đạo theo dõi thường xuyên, nhận thông báo định kỳ và cảnh báo các nhiệm vụ quá hạn. Chất lượng công việc vì thế trở thành một quá trình được kiểm soát liên tục, thay vì chỉ được nhìn lại vào cuối năm.

Công nghệ đi vào đời sống công vụ

Đặt chất lượng làm thước đo trung tâm, bài toán tiếp theo là làm sao để bộ máy vận hành hiệu quả hơn mà không gia tăng áp lực hình thức cho đội ngũ thực thi. Cách tiếp cận được lựa chọn là đưa KHCN, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đi sâu hơn vào đời sống công vụ, hỗ trợ con người làm việc thuận tiện, nhanh và chính xác hơn.

Ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết, đô thị thông minh đã hoàn thành giai đoạn kết nối và đang được vận hành theo hướng điều hành trực tuyến dựa trên dữ liệu số. Trọng tâm của giai đoạn này là thay đổi phương thức điều hành, giảm phụ thuộc vào báo cáo giấy, tăng điều hành thông qua phân tích dữ liệu theo thời gian thực, phù hợp với Luật Dữ liệu.

Lợi thế của địa phương là đã hình thành hệ sinh thái số vận hành ổn định. Theo báo cáo tổng kết năm 2025, nền tảng Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản; trong đó, hơn 900.000 tài khoản người dân được xác thực, cung cấp trên 50 dịch vụ tiện ích thiết yếu. Đáng chú ý, hệ thống phản ánh hiện trường đã tiếp nhận và xử lý hơn 183.000 phản ánh, với tỷ lệ xử lý trên 98% và mức độ hài lòng trên 92%. Những con số này phản ánh trực tiếp chất lượng phục vụ, không chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2026 là việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ công việc hằng ngày. Trợ lý ảo AI Hue-S được thiết kế để công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan tương tác bằng giọng nói, hỗ trợ nắm lịch công tác, kết quả họp, tiến độ nhiệm vụ và tình hình thực hiện KPI của đơn vị. Thay vì phải truy cập nhiều hệ thống và tổng hợp thủ công, thông tin được cung cấp nhanh, đúng nhu cầu, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thao tác trung gian.

Theo định hướng của ngành KH&CN, trí tuệ nhân tạo không thay thế con người trong quá trình ra quyết định mà đóng vai trò hỗ trợ sàng lọc thông tin và nâng cao chất lượng tham mưu. Khi dữ liệu được tổng hợp kịp thời và dễ tiếp cận hơn, việc chỉ đạo và điều hành trở nên linh hoạt, chính xác hơn, đặc biệt trong quản lý đô thị thông minh và giám sát nhiệm vụ.

Năm 2026 mở ra một giai đoạn mới, KH&CN sẽ không đứng bên ngoài quản lý nhà nước mà trở thành một phần tự nhiên trong cách chính quyền vận hành và phục vụ xã hội.