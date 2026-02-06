Rực rỡ Lễ hội "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương"

Lễ hội tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn. (Ảnh: BTC)

Với chủ đề “Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương”, Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng diễn ra đến hết ngày 16/3. Sự kiện là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), cũng là cơ hội để tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn.

Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng sẽ được khai mạc vào tối 7/2/2026 tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, với chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình được truyền hình trực tiếp, nhằm lan tỏa không khí rộn ràng, tươi vui của mùa xuân xứ Lạng đến đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Trong khuôn khổ Lễ hội, tỉnh Lạng Sơn tổ chức chuỗi sự kiện phong phú, đặc sắc, với nhiều hoạt động như: trang trí đường hoa xuân và không gian quảng bá hoa đào xứ Lạng; thi và trưng bày cây hoa đào đẹp xứ Lạng; hội chợ hoa đào gắn với các chương trình tham quan, trải nghiệm; giải chạy “Cung đường Hoa đào”; Cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp Xứ Lạng năm 2026…

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: đợt phim mừng Đảng, mừng xuân; phát động hưởng ứng mặc trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”; Hội Báo Xuân xứ Lạng 2026; Ngày thơ Nguyên tiêu; Liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng; Hội thi các Câu lạc bộ Lân-Sư-Rồng; Chương trình nghệ thuật “Thanh âm xứ Lạng”…

Cùng với đó là các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và trải nghiệm dành cho nhân dân, du khách như: trưng bày, quảng bá tiềm năng du lịch Lạng Sơn; chuyên đề “Ngày xuân đọc sách”; Lễ hội ẩm thực xứ Lạng; Hội Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần thứ IV năm 2026; Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ; cùng các lễ hội truyền thống tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, tạo nên không khí xuân sôi động, tươi vui.

Thông qua Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng không gian văn hóa-du lịch giàu bản sắc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế-xã hội của địa phương, lan tỏa niềm tin, niềm vui và khát vọng phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc.

