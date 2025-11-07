Khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông

Nỗ lực khắc phục sạt lở, thông tuyến một vệt xe toàn bộ đường Hồ Chí Minh qua thành phố

Đảm bảo an toàn giao thông

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua không chỉ gây ngập lụt ở khu vực đồng bằng, thấp trũng mà còn làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố. Từ quốc lộ, tỉnh lộ đến thuộc các xã miền núi đến đồng bằng, nhiều đoạn bị sạt lở, chia cắt giao thông, mặt đường bong tróc, ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa.

Những ngày qua, trên mặt đường Quốc lộ 1A từ Km 840+400 - Km 848+875 qua địa bàn các xã, phường của thành phố xuất hiện nhiều điểm bóc tróc mặt đường, tạo thành các hố nhỏ. Với mật độ phương tiện lưu thông cực lớn và mưa lũ, làm các vết bong tróc, ổ gà, ổ voi không ngừng lan rộng, gây nên các “cạm bẫy” trên đường, uy hiếp sự an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Với việc vừa khai thác vừa sửa chữa, đơn vị duy tu bảo dưỡng đoạn tuyến quốc lộ này là Công ty TNHH Trùng Phương đang gặp nhiều khó khăn vì thời tiết khá bất lợi. Ghi nhận tại đoạn tuyến ngã ba La Sơn ở điểm giao Quốc lộ 1A với đường La Sơn - Nam Đông thuộc xã Hưng Lộc, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi lồi lõm, đọng thành vũng nước. Liên tục các phương tiện dừng đèn đỏ, phanh gấp vì mặt đường xấu khiến tình trạng giao thông rất phức tạp.

Ông Hồ Ngọc Kiệt, cán bộ kỹ thuật duy tu bảo dưỡng của Công ty TNHH Trùng Phương cho biết, liên tục trong những ngày qua, đơn vị đã khảo sát và bố trí nhân lực, vật tư vá đường tại 4 điểm hư hỏng lớn và nhiều điểm hư hỏng nhỏ trên tuyến Quốc lộ 1A từ Km 840+400 - Km 848+875. Đơn vị duy tu sẽ xử lý bề mặt, vá dập nhựa bê tông để đảm bảo êm thuận cho phương tiện lưu thông trên đường tạm thời. Về lâu dài, khi trời nắng ráo sẽ cào bóc, thảm lại nhựa đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Tương tự, tại Km 50+70, Km 50+700 trên Quốc lộ 49, đơn vị duy tu đường bộ cũng đang xử lý khẩn cấp để đề phòng sạt lở ăn sâu vào mất nửa đường và tập trung khơi thông phía trái tuyến, cắt nước về rãnh dọc, không cho nước chảy băng ngang đường.

Nỗ lực thông tuyến

Mưa lịch sử kéo dài nhiều ngày trên khu vực miền núi A Lưới cũ đã làm tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng với hàng trăm điểm. Đến nay, sau nỗ lực của ngành giao thông, đơn vị quản lý đường bộ, trên địa bàn thành phố chỉ còn 11 điểm ở vùng A Lưới bị sạt lở taluy, gây chia cắt giao thông chưa thể thông tuyến. Những điểm này dự kiến sẽ thông đường một vệt xe từ ngày 6/11 để phục vụ vận chuyển vật tư, máy móc tiếp tục khắc phục sạt lở và kiểm tra các hư hỏng trong kết cấu hạ tầng đường và cầu khu vực vùng sâu, vùng xa trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Theo Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế, sạt trượt taluy dương trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn thành phố rất nghiêm trọng với 355.000m3/140 vị trí; sạt lở taluy âm với tổng chiều dài 259m/12 vị trí, đến nay còn 11 vị trí bị tắc giao thông, chưa thông tuyến. Trong đó, có những vị trí như tại Km 366+150 tắc giao thông từ ngày 28/10 đến nay đã thông tuyến 4 lần nhưng vẫn tắc lại. Hiện, các lực lượng đang nỗ lực thông đường trở lại đoạn tuyến này. Các vị trí đang tắc giao thông (11 vị trí) gồm Km 385+900, Km 386+040, Km 386+300, Km 386+780, Km 389+150, Km 391+700, Km 392+500, Km 407+460, Km 407+950, Km 408+040, Km 408+350 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, dự kiến thông xe trong ngày 6/11.

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, tất cả các vị trí trọng yếu bị ngập lụt và sạt lở ta luy dương gây tắc đường, Công ty đã bố trí người trực, phân luồng và hệ thống rào chắn cảnh báo giao thông. Tuy nhiên, còn một số khó khăn như sạt lở gây chia cắt giao thông, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận hiện trường. Địa hình khu vực bị chia cắt nền đất yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp, gây mất an toàn cho người và thiết bị tham gia khắc phục sự cố. Lưu lượng nước lớn, dòng chảy mạnh gây xói lở, cuốn trôi đất đá, gây sạt lở taluy dương tại nhiều điểm, cản trở việc gia cố, khắc phục tạm thời.

Tại vùng núi Nam Đông cũ, mưa lớn cũng làm 3 cây cầu lớn trên địa bàn bị hư hỏng, sập mố. Ngoài ra, còn nhiều cầu, ngầm tràn bị xói lở với mức độ khác nhau. Sau buổi kiểm tra của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định, xã Khe Tre đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiến hành mở đường lên cao tốc để người dân đi lại tạm thời khi cầu Phú Mậu bị sập mố.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, Tỉnh lộ 14B là tuyến giao thông huyết mạch nối Khe Tre với trung tâm TP. Huế, việc cầu Phú Mậu trên tuyến tỉnh lộ bị sập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân vùng Nam Đông (cũ). Hiện, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đã mở đường tạm, đổ đá cấp phối để người dân đi lại tạm thời. Các cơ quan chức năng cũng đang đánh giá mức độ thiệt hại để lên phương án khắc phục lâu dài.

Khu Quản lý đường bộ II cho biết đã và đang phối hợp với đơn vị duy tu bảo dưỡng các địa phương, triển khai công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai. Công tác thông tuyến đang được triển khai đồng bộ ở các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ngay sau khi xảy ra các sự cố sạt lở taluy dương gây ách tắc các tuyến đường, Khu Quản lý đường bộ II đã chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên bố trí biển báo, rào chắn, cảnh báo đầy đủ và tổ chức trực gác phân luồng... Đồng thời, chỉ đạo đơn vị quản lý huy động máy móc, thiết bị, nhân lực kịp thời hốt dọn đất, đá sụt, bùn tràn ra mặt đường nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và phối hợp với cảnh sát giao thông, các lực lượng chức năng của địa phương để phân luồng giao thông từ xa giúp các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến lưu thông an toàn, thuận tiện.