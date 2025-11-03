Tăng cường sự thích ứng với thiên tai

Khách tham quan Đại Nội Huế vào sáng 4/11

Du lịch dễ bị “tổn thương”

Tranh thủ nước rút, Khách sạn Century Riverside Huế huy động toàn lực để khẩn trương dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và trở lại khôi phục mọi hoạt động. Ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Khách sạn Century Riverside Huế chia sẻ, đợt mưa lớn vừa qua, tầng 1 bị ngập 30cm. 28 phòng, bao gồm cả phòng làm việc, hội trường, khu vực đón tiếp bị ảnh hưởng, hư hỏng thảm, sàn gỗ và nhiều đồ đạc. Trong giai đoạn mưa lũ, công suất phòng khách sạn các ngày đạt khoảng 40 - 60%, trung bình giảm 20%.

Theo ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế, tuy chưa có thống kê thiệt hại cụ thể của ngành khách sạn, do các đơn vị phải tập trung nhanh để dọn dẹp, khôi phục lại các hoạt động, song nhìn chung là nhiều cơ sở lưu trú bị ngập, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh.

Bà Châu Thị Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế, Giám đốc điều hành của khách sạn Alba Spa và Alba Hotel Huế cho hay, vì những nỗi lo trong và sau lũ, từ cuối tháng 10, nhiều du khách đã hoãn, hủy kế hoạch tới Huế đến ngày 6 - 8/11. Tác động của thiên tai đến du lịch không dễ kiểm đếm.

Hoạt động lữ hành gần như bị “tê liệt” trong những ngày mưa lũ. Bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại Huế cho biết, đảm bảo an toàn du khách được đặt lên hàng đầu. Vì thế, trong điều kiện mưa lũ, việc hoãn/hủy tour là không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu doanh nghiệp mà còn tác động tới cảm xúc của du khách.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mưa lũ đã khiến hàng loạt quán sá, đặc biệt là các nhà hàng, điểm kinh doanh ven biển, khu vực gần sông, suối bị hư hỏng nặng. Đại diện một hợp tác xã du lịch ở xã A Lưới 1 chia sẻ, cứ mỗi mùa lũ, các sạp, khu vực kinh doanh ở điểm suối thác gần như phải làm lại từ đầu. Đây là một điều rất đáng lo.

Không riêng gì Huế, thời gian qua, hàng loạt điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước, như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An… cũng phải đối diện với các hình thái thời tiết, thiên tai khắc nghiệt như mưa lớn, lũ lụt, ngập úng. Điều này cho thấy rõ sức ép ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu đối với ngành du lịch.

Khi xảy ra bão lũ, thiệt hại không chỉ dừng lại ở việc phá hủy cơ sở hạ tầng du lịch mà còn gây ra những hệ lụy phức tạp hơn đối với toàn bộ chuỗi giá trị. Ảnh hưởng rõ nhất là đối với các khu nghỉ dưỡng ven biển, khách sạn thấp tầng và hệ thống giao thông như đường bộ, cầu cống tại các vùng du lịch trọng điểm bị hư hại nặng nề. Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch ở Huế chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, trong khi chi phí sửa chữa, phục hồi rất lớn, thậm chí có thể vượt quá khả năng tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Một thực tế dễ nhận thấy là lũ lụt và thiên tai không chỉ ảnh hưởng ở một thời điểm hay làm gián đoạn chu kỳ kinh doanh và làm tổn hại đến sinh kế của cộng đồng địa phương, mà còn tạo ra rào cản tâm lý và niềm tin khiến du khách ngần ngại đến hoặc quay lại.

Tăng sức chống chịu, thích ứng

Ông Nguyễn Hữu Bình cho biết, mưa lũ dẫn đến mất điện một số thời điểm; khi không thể hoạt động máy nổ, đơn vị buộc phải thắp nến. Để “khuấy động” không khí, giúp khách ở lại lưu trú tránh nhàm chán, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, như các trò chơi, văn nghệ hoạt náo, đàn hát, các bữa cơm thường được thay thế bằng dịch vụ cơm vua…, nhờ đó khách cảm thấy vui vẻ hơn.

“Tâm lý của nhiều du khách sau các đợt thiên tai là lo sợ chất lượng dịch vụ, dịch bệnh, môi trường, vệ sinh thực phẩm và đời sống khó khăn phát sinh tệ nạn. Các đơn vị phải khẩn trương khắc phục nhanh, đồng thời, chính quyền địa phương cũng nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc khôi phục nhanh chóng mọi hoạt động bằng những hình ảnh thực tế, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và du khách”, ông Bình nói.

Còn theo ông Hồ Đặng Xuân Lân, thời điểm mưa lũ khách không ra đường được là lúc dịch vụ tại khách sạn phải nâng chất lượng lên mức cao nhất, từ ẩm thực, dịch vụ massage, spa và các dịch vụ tại chỗ. Bà Mai cho rằng, sau lũ, việc lan tỏa những hình ảnh trực quan về sự chung tay của chính quyền địa phương, các cấp ngành, doanh nghiệp trong việc nhanh chóng vệ sinh môi trường, xử lý nguy cơ xảy ra dịch bệnh, khắc phục thiệt hại, trở về trạng thái bình thường mới và cập nhật đến các đối tác tạo sự yên tâm là điều cần thiết.

Là ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch không thể bị động trước thiên tai mà cần sớm chuyển sang chiến lược phát triển dựa trên khả năng chống chịu, tức là không chỉ phục hồi sau thiên tai mà còn chủ động dự báo, thích ứng và rút kinh nghiệm sau mỗi đợt mưa bão, lũ.

Một trong những yếu tố cần chú trọng là tính chủ động của ngành du lịch. Ngay trong quy hoạch về du lịch và kêu gọi đầu tư, cần tính toán kỹ lưỡng về kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là khu vực ven biển, sông suối, vùng thấp trũng. Ngành du lịch cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trong công tác phối hợp, dự báo, hướng dẫn và hỗ trợ. Cần nghiên cứu, đầu tư xây dựng sản phẩm phù hợp, nhất là các sản phẩm du lịch đặc sắc mùa mưa; triển khai các chương trình kích cầu phù hợp.