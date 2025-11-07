Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ cán bộ, viên chức bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Trong những ngày mưa lũ, Khoa Cấp cứu Tim mạch can thiệp vẫn hoạt động và cấp cứu cho nhiều bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngày 7/11, lãnh đạo BVTW Huế cho biết, đơn vị đã ban hành thông báo về việc hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, viên chức (CBVC) bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Theo đó, mỗi CBVC có tên trong danh sách trả lương tháng 10/2025 sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng sẽ xem xét khen thưởng hoặc hỗ trợ thêm cho những cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác khám chữa bệnh, tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn bộ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên vẫn bám trụ tại hai cơ sở để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh diễn ra liên tục. Dù bị cô lập bởi nước lũ, hơn 4.600 bệnh nhân nội trú và người nhà vẫn được chăm sóc, điều trị an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố gián đoạn nào trong công tác cấp cứu và điều trị.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, chia sẻ: “Qua hơn 131 năm hình thành và phát triển, bệnh viện đã nhiều lần đối mặt với thiên tai, đặc biệt là các trận lũ lịch sử năm 1999, 2020 và 2023. Mỗi lần vượt qua thử thách đều khẳng định thêm bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết và ý chí phục vụ vì người bệnh của đội ngũ thầy thuốc”.

Hoạt động hỗ trợ lần này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của Ban Giám đốc đối với đội ngũ CBVC - những người đang ngày đêm gìn giữ “mạch sống” y tế của miền Trung trong mưa lũ.