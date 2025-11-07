Khẩn trương khắc phục tình trạng hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1 qua TP. Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra thực địa và xem báo cáo các điểm hư hỏng trên toàn tuyến

Trước thực tế đó, trong 2 ngày 6 và 7/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục.

Qua kiểm tra toàn tuyến Quốc lộ 1 từ Km 791 + 500 đến Km 817 + 600 và tuyến đường tránh Huế từ Km 0 đến Km 6 + 290 đi qua 4 phường Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà và Kim Trà cho thấy, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên tuyến xuất hiện nhiều điểm bất cập, nhiều ổ gà lớn, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng công an điều tiết tốc độ phương tiện, vận hành hệ thống điện chiếu sáng từ 17h hằng ngày để đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm.

Đồng thời, đề nghị các địa phương dọc tuyến tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tham gia giao thông thận trọng, tránh tai nạn đáng tiếc; yêu cầu Công ty TNHH Trùng Phương (nhà đầu tư BOT), Công ty CP Phước Tượng, Phú Gia, Văn phòng Quản lý Đường bộ II.5,… tranh thủ thời tiết tạnh ráo, sớm tổ chức khắc phục triệt để các vị trí hư hỏng, bất cập nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.