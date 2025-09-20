Chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII

Phó Bí thư Thành ủy Phạm Đức Tiến thông tin trao đổi với Hòa thượng Thích Khế Chơn cùng đoàn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế

Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thành ủy Phạm Đức Tiến; UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Phạm Đức Tiến bày tỏ niềm vui mừng, trân trọng trước tình cảm của Hòa thượng Thích Khế Chơn cùng Chư tôn đức Tăng Ni dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Đồng thời khẳng định, suốt thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế luôn là lực lượng đồng hành, có nhiều đóng góp thiết thực trong các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần gìn giữ đạo lý, nếp sống nhân văn của vùng đất Cố đô.

Phó Bí thư Phạm Đức Tiến đã thông tin khái quát về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII. Đại hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong giai đoạn mới.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động với nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, hướng tới xây dựng Huế trở thành đô thị di sản xanh, thông minh và giàu bản sắc.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Khế Chơn thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế gửi lời chúc mừng đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Hòa thượng khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh và đầy trách nhiệm của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ mới, thành phố Huế sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân".

Tăng ni, Phật tử toàn thành phố nguyện đoàn kết, gắn bó cùng dân tộc; nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”; góp phần xây dựng Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc, xứng đáng là trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục và du lịch của cả nước.