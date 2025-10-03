  • Huế ngày nay Online
18 đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

HNN.VN - Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội) tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh đại hội sáng 4/10 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu 18 đồng chí đại diện cho Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. 

Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác; có khả năng đóng góp thiết thực vào sự thành công của Đại hội toàn quốc, đồng thời truyền tải tâm tư, nguyện vọng, quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế.

Việc bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố Huế khóa XVII mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Đảng bộ thành phố đối với sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đoàn đại biểu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, góp phần cùng toàn Đảng hoạch định những quyết sách lớn, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV

Danh sách đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV:

1. Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy (khoá XVI), Chủ tịch UBND thành phố

2. Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (khoá XVI)

3. Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

4. Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

5. Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố

6. Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Giám đốc Công an thành phố

7. Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố

8. Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

9. Nguyễn Chí Tài, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Phó Chủ tịch UBND thành phố

10. Phan Thắng, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố          

11. Phan Thiên Định, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố

12. Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

13. Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy (khoá XVI), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

14. Phan Quý Phương, Thành ủy viên (khoá XVI), Phó Chủ tịch UBND thành phố

15. Nguyễn Xuân Sơn, Thành ủy viên (khoá XVI), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

16. Lưu Đức Hoàn, Thành ủy viên (khoá XVI) , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chân Mây - Lăng Cô

17. Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

18. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

19. Lê Thị Thu Hương, Thành ủy viên (khoá XVI), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khe Tre (đại biểu dự khuyết).

Tạo thế vững chắc, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới

Từ những tham luận tâm huyết tại Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (Đại hội), có thể thấy một bức tranh toàn diện: Huế muốn phát triển bền vững cần đồng thời làm tốt nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh, trật tự; phát triển giáo dục toàn diện; đưa y tế vươn tầm khu vực; đến bồi đắp đồng thuận xã hội bằng sức mạnh đại đoàn kết.

Tạo thế vững chắc, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Đại hội của đổi mới và khát vọng phát triển

Sáng nay (3/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Đại hội) khai mạc trọng thể phiên chính thức tại Nhà hát sông Hương với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện hơn 58.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội của đổi mới và khát vọng phát triển

