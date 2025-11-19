Lãnh đạo thành phố tri ân, chúc mừng các nhà giáo

Phó Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Chí Tài gửi lời chúc mừng đến giáo viên Trường Mầm non Hương Phong

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài đã đến thăm và gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Mầm non Hương Phong và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Song ngữ Quốc tế Học viện Anh quốc Huế (UK Academy Huế).

Tại Trường Mầm non Hương Phong, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài đánh giá cao tinh thần vượt khó của nhà trường trong việc khắc phục hậu quả sau những đợt ngập lụt vừa qua. Nhà trường đã nhanh chóng vệ sinh, ổn định cơ sở vật chất để đảm bảo môi trường xanh - sạch - an toàn cho trẻ trở lại lớp học.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài ghi nhận sự chủ động của nhà trường trong triển khai các phương án phòng chống lũ lụt, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh tại cả ba cơ sở. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì tinh thần cảnh giác trong mùa mưa bão, đổi mới phương pháp chăm sóc - giáo dục, mở rộng không gian vui chơi và nâng cao chất lượng môi trường học tập nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện từ những năm đầu đời.

Tại Trường Song ngữ Quốc tế Học viện Anh quốc Huế, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập hiện đại, hội nhập quốc tế. Ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, nhà trường cần tiếp tục phát triển giáo dục toàn diện, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho học sinh. Đồng thời, việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm, ngoại ngữ và rèn luyện kỹ năng sống sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường: Cao đẳng Huế, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Đại học Nông Lâm - Đại học Huế; Trường TH, THCS và THPT FPT (phường Thanh Thủy).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh thăm Trường Cao đẳng Huế

Sau khi thăm hỏi, chúc mừng Trường Cao đẳng Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh mong muốn, trường cần nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên; truyền cảm hứng yêu nghề cho học sinh, sinh viên, đáp ứng cho thị trường lao động, quan tâm đến cơ sở vật chất để xây dựng trường trở thành trường chất lượng cao.

Thăm và chúc mừng tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, ông Hoàng Hải Minh chia sẻ về những định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng đến việc hợp tác giáo dục - đào tạo, khuyến khích trường mở rộng các chương trình quốc tế, ứng dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đồng thời, cho biết sẽ hỗ trợ tối đa để Trường Đại học Ngoại ngữ phát huy hơn nữa tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển chung của Huế.

Tại Trường Đại học Nông Lâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu tăng cường phối hợp đào tạo - nghiên cứu gắn với nhu cầu của thành phố. Ông nhấn mạnh, Huế đang định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng: nông nghiệp đô thị - cảnh quan, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái - hữu cơ, ứng dụng chuyển đổi số và tự động hóa trong sản xuất.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố mong muốn Trường Đại học Nông Lâm tiếp tục đẩy mạnh liên kết đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông hộ trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố đề nghị nhà trường tham gia tích cực vào các chương trình đào tạo kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi công nghệ cao; phát triển mô hình nông nghiệp thông minh phù hợp với điều kiện ở Huế; hỗ trợ chuyển giao quy trình sản xuất an toàn, bền vững; xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho các dự án nông nghiệp trọng điểm của thành phố…

Thăm và chúc mừng tại Trường TH, THCS và THPT FPT, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, cùng với tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, nhà trường cần lưu ý sự trưởng thành về nhân cách, khả năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng sống… Đây là những yếu tố không thể thiếu trong giáo dục để thế hệ trẻ bước vào tương lai. Một nền giáo dục toàn diện phải hình thành được những con người có đạo đức, có trách nhiệm và có khả năng thích ứng với mọi thay đổi…

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Dương Nỗ, Trường THPT Phan Đăng Lưu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông Phan Xuân Toàn (thứ 4, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Tiểu học Dương Nỗ

Tại các điểm đến, ông Phan Xuân Toàn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ quản lý, giáo viên, học sinh thời gian qua. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy mong muốn các tập thể tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa thành tích, không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học.

Song song với lời chúc nhân ngày 20/11, ông Phan Xuân Toàn cũng chia sẻ những khó khăn đặc thù của ngành giáo dục, tập thể nhà trường, giáo viên.

Cũng tại Trường Tiểu học Dương Nỗ, Trường THPT Phan Đăng Lưu, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn mong muốn lãnh đạo phường Dương Nỗ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các trường thuận lợi trong mọi hoạt động liên quan đến dạy và học.

Bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ giảng viên, cán bộ Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo, ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và đóng góp cho đời sống văn hóa - nghệ thuật của thành phố. Đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, triển khai thêm nhiều chương trình, hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cộng đồng, đồng thời mở rộng liên kết với các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật để khai thác tốt hơn tiềm năng của Huế, tạo động lực phát triển cho trường trong thời gian tới.

Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ đã đến thăm và động viên đội ngũ giáo viên, nhân viên và các cháu Trường Mầm non Hương Lưu (phường Vỹ Dạ). Tại đây, bà Phạm Thị Minh Huệ gửi lời chúc mừng đến tập thể nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, biểu dương sự tận tâm của các cô giáo trong chăm sóc, nuôi dạy trẻ; mong muốn nhà trường tiếp tục giữ vững môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp các cháu phát triển toàn diện. Đồng thời chúc các cô giáo nhiều sức khỏe, luôn giữ nhiệt huyết với nghề và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế và Trường tiểu học số 1 Phú Lương (xã Phú Hồ).

Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Huế thăm và tặng hoa chúc mừng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế

Tại Trường tiểu học số 1 Phú Lương, sau khi nghe lãnh đạo nhà trường chia sẻ về kết quả đạt được trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục đại trà khá đảm bảo, chất lượng mũi nhọn được tăng lên, nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình nhằm giáo dục kỹ năng cho học sinh; công tác xã hội hóa, đặc biệt là hỗ trợ học sinh nghèo vượt chỉ tiêu đề ra…, Đại tá Phan Thắng chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.

Đại tá Phan Thắng gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn nhà trường có một ngày hiến chương nhà giáo thật vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, ban giám hiệu cùng tập thể các thầy, cô giáo của nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đã đạt được, thi đua dạy tốt học tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thăm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế, Đại tá Phan Thắng ghi nhận những nỗ lực và thành tích trong công tác giảng dạy và học tập. Ông mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ, giảng viên tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua tiếp tục ra sức cống hiến hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo môn học quốc phòng và an ninh cho các thế hệ sinh viên cũng như xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.