Ghi nhận đóng góp của ngành giáo dục trong sự nghiệp “trồng người”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến đến thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và tập thể Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao bề dày truyền thống, những đóng góp quan trọng của Trường Đại học Y – Dược trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho thành phố và cả nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, để tiếp tục phát triển xứng tầm trong giai đoạn mới, nhà trường cần tập trung củng cố tổ chức bộ máy theo chủ trương sáp nhập; đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng một tập thể vững mạnh toàn diện trên mọi mặt; những khó khăn, vướng mắc cần được chủ động báo cáo, trao đổi với Thành ủy và UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị nhà trường chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Dịp này, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân những thế hệ thầy cô đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Buổi tọa đàm cũng là dịp để Trường Đại học Y - Dược ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025, gồm: 1 cá nhân được trao Huân chương Lao động Hạng Nhì, 3 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 19 cá nhân khác được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Cũng trong dịp này, nhà trường vinh danh 2 tân giáo sư, 10 tân phó giáo sư và 8 tân tiến sĩ được công nhận trong năm 2025; tôn vinh 19 cá nhân và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2025.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài đến thăm, chúc mừng đội ngũ giáo viên tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Đại Chủng viện Huế.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài tặng hoa chúc mừng tại Đại Chủng viện Huế

Tại Đại Chủng viện, Phó Bí thư Nguyễn Chí Tài thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời chia sẻ những ảnh hưởng từ đợt mưa lũ vừa qua và nhấn mạnh, việc chỉ đạo quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp. Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn Đại Chủng viện Huế tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giảng dạy và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Thay mặt Đại Chủng viện, Linh mục Nguyễn Văn Hào trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan thành phố và kỳ vọng Huế sẽ phát triển bền vững, vượt bậc nhờ tiềm năng di sản văn hóa đặc trưng.

Đến Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài gửi lời chúc mừng đội ngũ giảng viên, ghi nhận vai trò quan trọng của nhà trường trong đào tạo giáo viên và nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Trung - Tây Nguyên. Ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 71 về giáo dục, đào tạo, coi đây là trụ cột để Huế trở thành trung tâm giáo dục - khoa học - công nghệ của khu vực. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện để trường phát huy thế mạnh, nâng cao cơ sở vật chất, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao tri thức và gắn kết đào tạo với nhu cầu phát triển địa phương

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trường Đại học (ĐH) Sư phạm cũng tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy cô đã góp phần gây dựng và phát triển ngôi trường hơn 68 năm tuổi.

Năm học 2024 – 2025, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: Bộ máy tổ chức được kiện toàn; chất lượng đội ngũ giảng viên tiếp tục nâng cao; công tác tuyển sinh đạt hơn 2.178 tân sinh viên với điểm trúng tuyển thuộc nhóm cao trên toàn quốc. Các hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống viên chức được cải thiện rõ rệt.

Dịp này, nhà trường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong năm 2023 và 2024, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2019 - 2024. Ngoài ra, Trường trao thưởng Quỹ khuyến khích tài năng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế và Trường Mầm non Vinh Hà.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Vinh Hà

Tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế, bà Nguyễn Thị Ái Vân tặng hoa, chúc mừng những thành quả nhà trường đạt được thời gian qua. Sau hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tiếp tục nỗ lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển thương hiệu, thực hiện mục tiêu trở thành trường chất lượng cao về đào tạo nghề du lịch và khách sạn của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và ASEAN.

Hàng năm, nhà trường tuyển sinh khoảng 700 - 800 em trong đó trình độ Cao đẳng, Trung cấp gần 500 HSSV, số còn lại là học viên tham gia các lớp sơ cấp, bồi dưỡng thường xuyên. HSSV tham gia thực tập và có cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại hơn 80 doanh nghiệp là đối tác của nhà trường trong các lĩnh vực: khách sạn (4 đến 5 sao); khu nghỉ dưỡng (resort) cao cấp; công ty du lịch và đại lý lữ hành khắp cả nước. Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL và UBND thành phố. Nhà trường 2 lần được vinh danh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu hàng đầu Việt Nam vào năm 2019 và 2024.

Tại Trường mầm non Vinh Hà, ghi nhận nỗ lực của đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, bà Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh: Giáo dục mầm non rất quan trọng, đặc biệt là công tác chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ. Đội ngũ giáo viên cần tăng cường kết nối, tư vấn cho phụ huynh, có sự phối hợp hiệu quả giữa gia đình và nhà trường, giúp các cháu phát triển tốt về thể chất và trí tuệ.

Bày tỏ sự vui mừng vì cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, xanh - sạch - đẹp, bà Nguyễn Thị Ái Vân thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, tặng hoa và chúc đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Ngày nhà giáo Việt Nam ý nghĩa, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích trong thời gian qua.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Hoàng Khánh Hùng đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Hoàng Khánh Hùng tặng hoa chúc mừng Học viện Âm nhạc Huế

Tại Học viện Âm nhạc Huế, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Hoàng Khánh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Ông nhấn mạnh, nhiều năm qua, Học viện Âm nhạc Huế là một trong những nhân tố tích cực, góp phần tạo dựng diện mạo của Huế, một trung tâm văn hóa - du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao. Nhà trường không chỉ đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật cho địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà còn tham gia hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa lớn của thành phố.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giảng viên, đồng thời mong muốn Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới và hội nhập, đạt được nhiều thành tựu nổi bật hơn trong thời gian tới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Huế.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Hoàng Khánh Hùng tặng hoa chúc mừng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Đến thăm Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Hoàng Khánh Hùng gửi lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến quý giảng viên và tăng ni sinh. Ông chúc tập thể học viện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đạt nhiều thành công trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và hoằng dương Phật pháp, đóng góp vào nền giáo dục Phật giáo và đời sống tinh thần của thành phố.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Thuận An và Trường THCS Phú Tân (phường Thuận An).

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân chia sẻ với những khó khăn của tập thể thầy và trò Trường THPT Thuận An

Tại các điểm đến, ông Đặng Ngọc Trân đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ quản lý, giáo viên và học sinh trong thời gian qua, nhất là khi cả hai trường đều đối mặt nhiều khó khăn đặc thù của khu vực thấp trũng. Ông chia sẻ với tình cảnh thầy cô và học sinh phải lội nước đến lớp mỗi mùa mưa lũ, trong khi sân trường và nhà xe thường xuyên bị ngập sâu, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động dạy và học.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy mong muốn các trường tiếp tục giữ vững thành tích, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành. Đề nghị lãnh đạo phường Thuận An quan tâm, tạo điều kiện để các trường thuận lợi trong triển khai các hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm đầu tư, cải tạo tuyến đường dẫn vào trường nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy cho biết sẽ chuyển tải những kiến nghị, khó khăn của các trường đến các cấp có thẩm quyền, nhằm sớm có giải pháp nâng cấp hạ tầng cho những cơ sở giáo dục thường xuyên chịu ngập úng, bảo đảm môi trường học tập ổn định và an toàn cho học sinh và giáo viên.

Ông Hà Văn Tuấn, Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường THCS Đặng Vinh và Trường TH số 1 Hương Vinh.

Ông Hà Văn Tuấn thăm và tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường TH số 1 Hương Vinh

Thăm và chúc mừng tại Trường THCS Đặng Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn chia sẻ, động viên tinh thần, thăm hỏi về những thiệt hại và khen ngợi sự ứng phó, kịp thời khắc phục với những đợt lũ vừa qua của nhà trường. Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn đánh giá cao truyền thống giáo dục, thành tích học tập của Trường THCS Đặng Vinh. Bên cạnh đó, ông đề xuất đội ngũ giáo viên xem xét đưa các công nghệ mới, phương pháp giáo dục STEM vào chương trình dạy và học, đổi mới phương pháp sư phạm để nâng cao tinh thần tự học, tư duy phản biện, bồi dưỡng kỹ năng, rèn luyện thể chất của học sinh.

Tại Trường TH số 1 Hương Vinh, ông Hà Văn Tuấn ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ giáo viên, động viên các cán bộ tiếp tục phát huy thế mạnh, song song với đó cần tiếp cận và thay đổi phương pháp giáo dục mới, mở rộng sân chơi, nhà đa năng... để các em học sinh có không gian học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn đề xuất lãnh đạo phường Hoá Châu rà soát những khó khăn về cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn và cần hỗ trợ đầu tư, sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo các em học sinh có cơ sở học tập khang trang và đầy đủ hơn.