Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền 8 nhóm nội dung về Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến, cùng các UVTV Thành ủy chủ trì buổi họp báo

Chủ trì họp báo có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cùng các UVTV Thành ủy: Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; cùng đông đảo các phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Những vấn đề then chốt trong nhiệm kỳ mới được quan tâm

Thông tin tại buổi họp báo, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cho biết, thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 2 - 4/10/2025 tại Nhà hát Sông Hương (số 1 Lê Lợi, phường Thuận Hóa). Phiên trù bị sẽ được tổ chức chiều 2/10, lễ khai mạc chính thức vào sáng 3/10.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội lần này có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”.

Đại hội quy tụ 400 đại biểu, đại diện cho gần 60.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố; trong đó, có 298 nam và 102 nữ; 28 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, có tới 152 đại biểu là thạc sĩ, 12 tiến sĩ, cùng nhiều cán bộ, trí thức trẻ, minh chứng cho sự trẻ hóa, trí thức hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố.

Đại hội XVII sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 35 năm xây dựng, phát triển của thành phố kể từ ngày tái lập tỉnh. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030, với khát vọng đến năm 2030 Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu; đồng thời là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế biển.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 52 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề then chốt trong nhiệm kỳ mới, tập trung vào 3 nhóm lớn: Hạ tầng đô thị, đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số và phát triển kinh tế biển - đầm phá. Trong xu thế khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, Huế sẽ làm gì để hình thành doanh nghiệp công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo? Cơ cấu cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành khóa mới được bố trí thế nào, tiêu chí lựa chọn cán bộ có gì đổi mới? Các phóng viên đặt câu hỏi về chiến lược phát triển kinh tế biển và đầm phá, một lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng còn chưa khai thác hết. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội.

Chủ trì họp báo đã thông tin thêm về các vấn đề mà phóng viên quan tâm; trong đó, nhấn mạnh định hướng ba khâu đột phá, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ đạt yêu cầu của Trung ương. Lãnh đạo thành phố cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, Huế sẽ tập trung phát triển kinh tế xanh, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng biển - đầm phá; đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản để vừa giữ bản sắc, vừa tạo động lực phát triển bền vững.

Tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Đại hội

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII là Đại hội đầu tiên sau khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, thể hiện ý chí và quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc. Thành công của Đại hội sẽ tạo tiền đề vững chắc để Huế cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến kết luận tại buổi họp báo

Thường trực Thành ủy ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của báo chí thời gian qua trong việc kịp thời thông tin, phản ánh toàn diện về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của thành phố. Báo chí đã góp phần tạo nên sự thống nhất trong Đảng bộ, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Để công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung vào 8 nhóm nội dung: Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng và Đảng bộ thành phố Huế qua 95 năm xây dựng, trưởng thành; nêu bật những thành tựu sau 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Phân tích kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những mục tiêu lớn của nhiệm kỳ mới; truyền tải ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XVII, nội dung các văn kiện, không khí dân chủ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đại biểu; giới thiệu các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng Đại hội. Đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm thông tin khách quan, chính xác, tránh sai sót trong quá trình tác nghiệp; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và các cơ quan liên quan để thuận lợi trong cung cấp, khai thác thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến chia sẻ: Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Huế không chỉ là sự kiện chính trị lớn nhất trong nhiệm kỳ, mà còn là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân khẳng định khát vọng phát triển, khơi dậy ý chí vươn lên, đưa Huế trở thành đô thị đặc trưng cấp quốc gia về văn hóa, di sản. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng thuận, niềm tin và kỳ vọng từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đại hội lần thứ XVII hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới cho thành phố Huế trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới sáng tạo.