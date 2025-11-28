  • Huế ngày nay Online
Hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phiên họp thứ 1 Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031Quán triệt Chỉ thị, khởi động bầu cử Quốc hội khóa XVI

 Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Quán triệt nghiêm túc, kịp thời tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai chặt chẽ, thống nhất và chủ động từ Trung ương đến địa phương, tạo nền tảng quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức vào ngày 15/3/2026.

"Sự thành công của cuộc bầu cử phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, có vai trò, trách nhiệm vô cùng quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng ta," bà Hoài nhấn mạnh.

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần.

"Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2025 đến ngày 10/12/2025; Hiệp thương lần 2 trong khoảng thời gian từ ngày 02/02/2026 đến ngày 03/02/2026. Hiệp thương lần 3 trong khoảng thời gian từ ngày 09/02/2026 đến ngày 20/02/2026,” bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ nội dung của Nghị quyết và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội XVI./.

Theo vietnamplus.vn
hiệp thương lần thứ nhấtcơ cấusố lượngngười ứng cửđại biểuQuốc hội khóa XVI
