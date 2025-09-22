  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc: Lãnh đạo Syria lần đầu tiên tham dự sau gần 60 năm

ClockThứ Hai, 22/09/2025 14:55
Truyền thông nhà nước Syria ngày 22/9 đưa tin Tổng thống nước này Ahmed al-Sharaa đã tới New York (Mỹ) để tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ). Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Syria tham gia sự kiện này kể từ năm 1967.

 Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại một sự kiện ở Damascus, ngày 13/3/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo kế hoạch, Tổng thống al-Sharaa sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp của ĐHĐ LHQ khóa 80 vào ngày 23/9.

Ông al-Sharaa lên nắm quyền tại Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024. Ông al-Sharaa đã đạt thắng lợi ngoại giao lớn hồi tháng 5 vừa qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chính quyền của ông tại cuộc gặp ở Riyadh, Saudi Arabia.

Sau đó, Mỹ đã dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt đối với Syria và Washington cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của ông al-Sharaa nhằm thống nhất và ổn định đất nước.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Khóa họp 80 ĐHĐ LHQlãnh đạo Syrialần đầu tiên tham dựsau gần 60 năm
