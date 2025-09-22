Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc: Lãnh đạo Syria lần đầu tiên tham dự sau gần 60 năm

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại một sự kiện ở Damascus, ngày 13/3/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo kế hoạch, Tổng thống al-Sharaa sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp của ĐHĐ LHQ khóa 80 vào ngày 23/9.

Ông al-Sharaa lên nắm quyền tại Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12/2024. Ông al-Sharaa đã đạt thắng lợi ngoại giao lớn hồi tháng 5 vừa qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chính quyền của ông tại cuộc gặp ở Riyadh, Saudi Arabia.

Sau đó, Mỹ đã dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt đối với Syria và Washington cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của ông al-Sharaa nhằm thống nhất và ổn định đất nước.