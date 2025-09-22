Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Trường Lưu báo cáo công tác chuẩn bị đại hội tại buổi làm việc với Bộ Chính trị

Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước thềm đại hội là chuẩn bị các văn kiện; trong đó, báo cáo chính trị được coi là “linh hồn” của đại hội, định hướng chiến lược cho cả nhiệm kỳ mới. Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để xây dựng văn kiện. Ý kiến đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, giới trí thức, nhân sĩ, cùng đông đảo Nhân dân thành phố được trân trọng tiếp thu. Dự thảo văn kiện cũng được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân tham gia góp ý.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi địa phương, Thành ủy Huế còn gửi văn bản xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương; đồng thời báo cáo trực tiếp Bộ Chính trị. Ngày 28/8/2025, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế để nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo văn kiện, phương án nhân sự của đại hội. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp hoàn thiện các văn bản trình đại hội sắp đến, bảo đảm vừa sát thực tiễn địa phương, vừa phù hợp định hướng chung của Trung ương.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 diễn ra vào ngày 13/9 vừa qua, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và chương trình hành động đã được Thành ủy thông qua để trình tại đại hội sắp đến với sự thống nhất toàn bộ. Tại hội nghị, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu nhấn mạnh: “Văn kiện đại hội lần này phải thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Văn kiện phải thể hiện được tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm, để sau đại hội, nghị quyết đi ngay vào cuộc sống”.

Cùng với văn kiện, công tác nhân sự luôn là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của đại hội. Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai công tác nhân sự theo đúng quy trình 5 bước, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định của Trung ương.

Danh sách giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII sắp đến gồm 58 đồng chí, nhiều hơn số lượng cần bầu 6 người (tỷ lệ số dư 11,54%, đúng quy định từ 10 - 15%); trong đó có 41 đồng chí tái cử, 11 đồng chí tham gia lần đầu, tỷ lệ đổi mới đạt hơn 20%. Đáng chú ý, cơ cấu nhân sự chú trọng tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo đảm tính đại diện và kế thừa.

Ban Tổ chức Thành ủy thông tin, về trình độ, 100% nhân sự có bằng đại học; trong đó, có 43 thạc sĩ, 6 tiến sĩ và 1 phó giáo sư - tiến sĩ. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định chất lượng đội ngũ cán bộ sẽ được Đại hội XVII lựa chọn, bầu ra.

Đối với Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, dự kiến giới thiệu 17 đồng chí để bầu 15, số dư 13,33%. Đảng bộ thành phố Huế được phân bổ 19 đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trong đó, có 1 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu được bầu.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu khẳng định: “Công tác nhân sự được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy định, bảo đảm vừa có sự kế thừa, vừa có đổi mới hợp lý. Nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới sẽ là những cán bộ thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ thành phố”.

Đường phố Huế trong những ngày gần diễn ra đại hội

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Song song với công tác văn kiện và nhân sự, các tiểu ban phục vụ đại hội đã và đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao. Hệ thống băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng đại hội đã sẵn sàng để trang hoàng rực rỡ trên các trục đường chính, quảng trường, tạo bầu không khí phấn khởi, trang trọng. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, phản ánh sinh động không khí chuẩn bị và niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân.

Ông Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy cho biết: Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội, không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động. Chính quyền các cấp tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chăm lo đời sống Nhân dân… để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đại hội diễn ra thành công.

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính được triển khai sôi nổi. Nhiều công trình, phần việc thiết thực được gắn biển chào mừng đại hội, tạo không khí thi đua rộng khắp. Trong các khu dân cư, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng.

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII sẽ chính thức khai mạc. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản từ văn kiện, nhân sự đến công tác hậu cần, tuyên truyền, an ninh, có thể khẳng định Huế đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Người dân tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII sẽ bầu chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để lãnh đạo thành phố tăng tốc phát triển, đưa Huế bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.