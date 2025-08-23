Chủ tịch UBND TP. Huế phát Công điện hỏa tốc ứng phó bão số 5

Công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương ứng phó bão số 5 theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ

Nội dung Công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố; giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể thành phố; các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường; chủ các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn thành phố chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 19h ngày 23/8/2025, có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu; chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa Hè Thu, theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, không để xảy ra sự cố bất ngờ; đảm bảo an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, các cơ sở chăn nuôi; tăng cường các thời lượng bản tin báo đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh; đảm bảo an toàn cho du khách, học sinh, sinh viên, giáo viên...

Chỉ đạo kiểm tra các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai; hướng dẫn kỹ thuật giằng, chống nhà, mái lợp, cửa kính, pa-nô, biển quảng cáo, bồn chứa nước trên cao; cắt tỉa, giằng chống cây xanh để hạn chế xảy ra sự cố gãy cành, đổ cây xanh đô thị khi có mưa to, gió bão mạnh; đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ nhân viên, người lao động; tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân phòng tránh các tai nạn thương tích về điện có thể xảy ra.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế thực hiện nghiêm quy chế cảnh báo, dự báo, cập nhật bản tin, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn; tăng cường quan trắc, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn tại các địa phương; các trung tâm du lịch; các địa điểm tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Từ ngày 24-27/8 trên đất liền TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập cục bộ

UBND các xã, phường rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm; gia cố các cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên địa bàn; kiểm tra khắc phục tình trạng ngập úng đô thị khi mưa lớn, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ…

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Sau khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20km/giờ. Ngày 24/8 khi di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm.

Ngày 25/8, bão sẽ di chuyển vào đất liền khu vực Trung bộ. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ ngày 24-27/8 trên đất liền TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị, biển động rất mạnh, diễn biến của bão, mưa lũ rất phức tạp.